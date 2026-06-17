نيمار يعود أخيرا إلى الميدان.. والبرازيل في حالة ترقب

شارك النجم البرازيلي المخضرم نيمار، الثلاثاء، في أول حصة تدريبية مع منتخب "السيليساو" في نيوجيرسي، في خطوة تُعد مؤشرا على اقتراب عودته إلى الملاعب، بعد تعافيه من إصابة في ربلة الساق اليمنى تعرض لها أواخر مايو/أيار الماضي.

وأوضح الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن أفضل هداف في تاريخ المنتخب، الذي سجل 79 هدفا في 130 مباراة مع أبطال العالم خمس مرات، خاض تدريباته على أرضية مركز "كولومبيا بارك" في مدينة موريس تاون بولاية نيوجيرسي، حيث ظهر وهو يركض منفصلا عن بقية المجموعة.

ونشر الاتحاد عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر نيمار وهو يؤدي تمرينات الجري على العشب، ضمن برنامج تأهيلي خاص، بعيدا عن التدريبات الجماعية للفريق.

ورغم هذه الخطوة الإيجابية، لا يزال موعد عودة نيمار إلى المشاركة في المباريات غير محدد، في وقت افتتح فيه المنتخب البرازيلي مشواره في المجموعة الثالثة من كأس العالم بأمريكا الشمالية بتعادل أمام المغرب 1-1 في نيوجيرسي.

ويستعد "السيليساو"، بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لمواجهة منتخب هايتي يوم الجمعة في فيلادلفيا، قبل أن يختتم دور المجموعات بملاقاة إسكتلندا يوم 24 يونيو/حزيران الجاري في ميامي.

وكان نيمار واصل برنامجه العلاجي منذ وصول بعثة المنتخب إلى الولايات المتحدة، قبل أن يخطو خطوة جديدة في مسار التعافي بظهوره وهو يجري داخل معسكر المنتخب في نيوجيرسي.

ورغم مكانته كأحد العناصر الأساسية في مشاركات البرازيل الثلاث الأخيرة في كأس العالم، فإن استدعاءه هذه المرة أثار بعض التساؤلات، خاصة مع معاناته من إصابات متكررة أبعدته عن المنتخب منذ عام 2023.

وخاض نيمار هذا الموسم نصف مباريات فريقه سانتوس فقط في الدوري البرازيلي وكوبا سودأمريكانا، بسبب مشكلات بدنية متكررة أثرت على استمراريته.