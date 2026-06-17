بتوجيهات رئاسية.. الزمالك المصري ينهي أزمة "أرض أكتوبر"

أعلن نادي الزمالك حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء انتهاء أزمة "أرض النادي" التي قال إنها أرهقته ماليا خلال الفترة الماضية، وتسببت في تأخر مستحقات اللاعبين وفرض عقوبات على النادي، من بينها إيقاف قيد لاعبين جدد أكثر من مرة.

وكانت الأزمة قد تفجرت في أغسطس آب من العام الماضي، بعدما سُحبت قطعة الأرض المخصصة لإنشاء فرع جديد للنادي في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة بداعي "عدم جدية النادي في تنفيذ مشروعه"، الأمر الذي أدخله في دوامة مالية معقدة أثرت على استقراره الإداري والرياضي.

وقال الزمالك في بيان "يتشرف مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، وباسم أعضاء الجمعية العمومية للنادي وملايين جماهيره ومحبيه، بأن يتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على توجيهاته الكريمة التي أسهمت في التوصل إلى حل نهائي لأزمة فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر، وتخصيص قطعة أرض متميزة لإقامة الفرع الجديد، بما يحقق طموحات جماهير وأعضاء النادي بعد سنوات طويلة من التطلع إلى هذا المشروع الحيوي".

وأضاف البيان "يعرب مجلس إدارة الزمالك عن بالغ تقديره للجهود المتكاملة التي بذلتها مؤسسات الدولة الوطنية، وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ولجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والتي كان لتعاونها وتنسيقها دور محوري في دراسة مختلف البدائل والوصول إلى الحل الأمثل الذي يحقق المصلحة العامة ويضمن مستقبلا أكثر استدامة للنادي".

وأكد النادي أن الحل الجديد لا يقتصر على إنهاء الأزمة فقط، بل يمثل فرصة استثمارية واعدة، موضحا "يثمن المجلس هذا الدعم الكريم، ويؤكد أن النموذج المطروح لا يقتصر على معالجة الأزمة الحالية فحسب، بل يمثل فرصة تنموية واستثمارية واعدة، حيث تتمتع الأرض المخصصة بمقومات استراتيجية وموقع متميز يتيحان تحقيق عوائد اقتصادية واستثمارية تفوق العوائد السابقة، استنادا إلى الدراسات الفنية والاقتصادية التي أعدها النادي لتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة وتحقيق أعلى قيمة مضافة للأعضاء والجماهير، وضمان استدامة التمويل".

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من جانبها، أعلنت وزارة الشباب والرياضة انتهاء ملف أرض نادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر، مشيرة إلى أن ذلك جاء بتوجيهات من القيادة السياسية للإسراع في استكمال إجراءات تخصيص قطعة أرض جديدة في موقع متميز، تمهيدا لإنشاء الفرع الجديد.

وأوضحت الوزارة أن تخصيص الأرض مشروط بتقديم نادي الزمالك مشروعًا متكاملا من النواحي الهندسية والمالية والقانونية، يحدد آليات استغلالها بما يحقق أهداف النادي ويخدم أعضائه وجماهيره.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على دعم الأندية الرياضية، خاصة الجماهيرية منها، وتعزيز دورها في ترسيخ القيم المجتمعية واكتشاف المواهب، مع الإشارة إلى أن اختيار الأرض الجديدة تم بناءً على دراسات فنية وتخطيطية متكاملة، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشروع وتلبية احتياجات النادي ومستقبله.