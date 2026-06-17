لم تظهر في البث المباشر.. حادثة غريبة تربك مباراة العراق والنرويج (فيديو)

شهد ملعب "فوكسبورو/بوسطن" في الولايات المتحدة حادثة لافتة بين شوطي مباراة العراق والنرويج، بعد تعرض أحد رشاشات ري العشب لخلل فني مفاجئ، تسبب في تدفق المياه بكثافة وغزارة في نقطة محددة من أرضية الملعب، خلال المواجهة التي أقيمت فجر اليوم الأربعاء ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون ومنصات رياضية، اندفاع المياه بقوة وكثافة في نقطة محددة من أرضية الملعب نتيجة هذا العطل الفني، مما تسبب في إرباك مؤقت لعمليات تجهيز الملعب قبل انطلاق الشوط الثاني.

كما وثقت المقاطع تدخل عدد من عمال الملعب وفرق الصيانة بشكل سريع للسيطرة على الموقف، حيث تمكنوا من إغلاق مصدر المياه وإزالة المياه الزائدة.

وبحسب صحيفة "بروفيدنس جورنال" الأمريكية فإن الخلل الفني وقع تحديدا في منطقة الجزاء الخاصة بمنتخب العراق، مما دفع طواقم الصيانة للاستنفار والركض بسرعة لتجفيف "بركة المياه" قبل انطلاق الشوط الثاني.

وأشارت إلى أن السيطرة على الموقف تطلبت إيقاف نظام ري الملعب بالكامل، مما أجبر الفريقين على خوض الشوط الثاني فوق أرضية جافة تماماً على غير المعتاد في الملاعب المونديالية التي تُروى بانتظام لزيادة سرعة الكرة.

يُذكر أن إدارة ملعب "بوسطن" كانت قد حوّلت أرضية الملعب مؤخرا من العشب الاصطناعي إلى الطبيعي تلبية لاشتراطات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ورغم الإرباك الذي أحدثه تدفق المياه، إلا أن طواقم الصيانة نجحت في إنهاء مهمتها بسرعة، ليتحرك اللاعبون نحو أرضية الميدان في الموعد المحدد تماما دون أي تأخير في انطلاقة الشوط الثاني، وسط تعتيم من البث التلفزيوني الرسمي للمباراة الذي لم يتطرق للواقعة.

واستهل "أسود الرافدين" مشوارهم في كأس العالم 2026 بخسارة ثقيلة أمام النرويج بنتيجة 4-1، ضمن منافسات المجموعة التاسعة التي تضم أيضا منتخبي فرنسا والسنغال.