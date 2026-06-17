موعد مباراة إنجلترا ضد كرواتيا في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يستهل المنتخبان الإنجليزي والكرواتي مشوارهما في كأس العالم 2026 عندما يلتقيان الأربعاء على ملعب دالاس ضمن منافسات دور المجموعات، في مواجهة تحمل طابعا ثأريا وتاريخا من الصدامات القوية بين الطرفين في البطولات الكبرى.

وتقام المباراة بين المنتخبين الإنجليزي والكرواتي يوم الأربعاء 17 يونيو/حزيران 2026 على ملعب إيه تي آند تي بولاية تكساس.

وتنطلق المباراة في الساعة الحادية عشرة ليلا (23:00) بتوقيت السعودية وقطر ومصر، و(21:00) بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب وإنجلترا، و(22:00) بتوقيت كرواتيا.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ضد كرواتيا

بي إن سبورتس ماكس 2

بي إن سبورتس ماكس 4

بي إن سبورتس ماكس 5

كما يمكنكم متابعة التغطية الحية والمباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويدخل المنتخب الإنجليزي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على كوستاريكا 3-0 في مباراة ودية أقيمت يوم 10 يونيو/حزيران، وسجل أهدافه كل من ديكلان رايس وأنطوني غوردون وأولي واتكينز. وخلال عام 2026، حقق "الأسود الثلاثة" انتصارين وتعادلا واحدا مقابل هزيمة واحدة.

في المقابل، حقق المنتخب الكرواتي فوزا معنويا على سلوفينيا بنتيجة 2-1 في مباراة ودية يوم 7 يونيو/حزيران، بفضل هدفي لوكا مودريتش وماريو باشاليتش. وحقق الكروات خلال العام الحالي انتصارين مقابل هزيمتين.

تفاصيل المواجهات بين المنتخبين الإنجليزي والكرواتي

تصب المواجهات الأخيرة في مصلحة المنتخب الإنجليزي، الذي لم يتعرض لأي خسارة أمام كرواتيا في آخر ثلاث مباريات جمعت الطرفين. وكان آخر لقاء بين المنتخبين قد انتهى بفوز إنجلترا 1-0 في دور المجموعات من كأس أمم أوروبا 2020، بفضل هدف سجله رحيم سترلينغ.

أما آخر انتصار كرواتي على الإنجليز فيعود إلى يوليو/تموز 2018، عندما تفوق المنتخب الكرواتي في نصف نهائي كأس العالم في روسيا، في طريقه إلى بلوغ المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه.

وعلى الصعيد الهجومي، لم يبرز هداف واضح في صفوف المنتخبين خلال عام 2026، إذ يتقاسم خمسة لاعبين صدارة هدافي إنجلترا بهدف واحد لكل منهم، وهو الحال نفسه بالنسبة للمنتخب الكرواتي الذي يملك خمسة لاعبين سجل كل منهم هدفا واحدا.

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وتكشف الأرقام الأخيرة عن أفضلية نسبية للمنتخب الإنجليزي، الذي حقق أربعة انتصارات وتعادلا واحدا مقابل خسارة واحدة في آخر ست مباريات بمختلف المسابقات، وسجل تسعة أهداف مقابل هدفين فقط استقبلهما. كما افتتح التسجيل في خمس مباريات من أصل ست، ما يعكس قدرته على فرض إيقاعه مبكرا.

في المقابل، فاز المنتخب الكرواتي في أربع مباريات وخسر اثنتين خلال آخر ست مواجهات، مسجلا 11 هدفا ومستقبلا عشرة أهداف، وهي أرقام تعكس فعاليته الهجومية، لكنها تكشف أيضا بعض الهشاشة الدفاعية مقارنة بمنافسه الإنجليزي.