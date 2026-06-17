من هالاند إلى كين وصلاح.. لماذا تروج لعبة الشطرنج بين نجوم كرة القدم؟

تشير تقارير صحفية إلى رواج لعبة الشطرنج في الأعوام الأخيرة بين نجوم كرة القدم، ويرى خبراء مثل لاعب المنتخب النرويجي السابق وبطل الشطرنج سيمن أغدشتاين أن الأمر ليس صدفة، لأن لاعب كرة القدم يستطيع تعلم أشياء كثيرة من الشطرنج تساعده على تقديم أداء أفضل في أرض الملعب.

ومع انطلاق منافسات بطولة العالم لكرة القدم في المكسيك والولايات المتحدة وكندا، بدأت تظهر تقارير صحفية عن رواج لعبة الشطرنج في أوساط نجوم كرة القدم العالميين، من نجم المنتخب النرويجي ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي إيرلينغ هالاند إلى نجمي فريق بايرن ميونيخ هاري كين وجمال موسيالا، فالفرنسي مايكل أوليسيه ثم المصري محمد صلاح.

فكل هؤلاء النجوم اكتشفوا الشطرنج، ولم تعد بالنسبة لهم مجرد لعبة للمنافسات الذهنية فحسب، بل صارت في الأعوام الماضية وسيلة لتعزيز قدراتهم على التركيز والتفكير الإستراتيجي وقراءة تحركات الخصم واتخاذ قرارات أسرع تحت الضغط.

فما الذي يجذب لاعبي كرة القدم إلى هذه اللعبة؟ وهل توجد بالفعل علاقة بين خطط المستطيل الأخضر وحسابات الرقعة؟

حاولت المجلة الألمانية الأسبوعية "دير شبيغل" الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال الحديث مع شخصية تجمع بين عالمي كرة القدم والشطرنج، إنه النرويجي سيمن أغدشتاين، لاعب المنتخب النرويجي السابق لكرة القدم ومدرب بطل العالم السابق في لعبة الشطرنج ماغنوس كارلسن.

أوجه الشبه

واستهلت المجلة الحديث مع أغدشتاين بسؤال عن قدرته منذ بداية مشواره على الجمع بين الرياضتين، فقال إنه كان بعد تدريب كرة القدم يذهب مساء إلى نادي شطرنج في أوسلو ويبقى مستيقظا حتى وقت متأخر من الليل يقرأ كتب الشطرنج، وأضاف أنه كان يعود إلى المنزل وينام قليلا قبل الالتحاق في المساء بتدريبات كرة القدم وبعد ذلك يعود مجددا إلى الشطرنج.

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وعن أسباب اهتمام نجوم كرة القدم، من أمثال هاري كين ومحمد صلاح ومايكل أوليسيه وهالاند بالشطرنج، يقول أغدشتاين إن هذا الاهتمام يعود إلى أن الشطرنج أصبحت في السنوات الأخيرة محبوبة بشكل عام خصوصا عبر الإنترنت ومن خلال منصات الشطرنج.

وأوضح أغدشتاين أن اللعبة تجذب الكثير من الناس ولديها قدرة كبيرة على جعل ممارسيها يدمنون عليها، وهذا ينطبق أيضا على رياضة كرة القدم.

وحول ظهور "موضة" لعب الشطرنج في صفوف المنتخب الألماني أثناء بطولة أمم أوروبا في عام 2024، قال أغدشتاين إن اهتمام لاعبين مثل قائد المنتخب يوشوا كيميش، وليروي سانيه، وجمال موسيالا، بها يشير إلى أن هذه اللعبة وصلت إلى أعلى مستوى، مضيفا أنها أصبحت تشبه كرة القدم، وهي أكثر قابلية للتخطيط بفضل التطور التقني والتكتيكي.

التفكير السريع

وعندما يقول هالاند إن اللاعب، في كرة القدم أو في الشطرنج، يجب أن يفكر بسرعة وأن يثق بغرائزه وأن يخطط في آن واحد لعدة نقلات إلى الأمام، يجيب أغدشتاين أن كل ذلك ينطبق بدقة على الشطرنج، وفي الوقت ذاته على كرة القدم الحديثة وعلى اللاعبين من مستوى هالاند.

كما أن السيطرة على المركز أمر أساسي في الشطرنج من أجل الفوز في المباريات، وفي كرة القدم يمكن أن تكون السيطرة على خطوط الوسط أيضا مفيدة خصوصا في الدوريات الممتازة.

وتساءلت الصحيفة أي الرياضتين يمكن تعلمها بسرعة؟ ليرد أغدشتاين بأن كرة القدم أكثر متعة لأنها تجعل اللاعب نشيطا من الناحية الجسدية، وروح الفريق فيها أمر جميل، لكن يجب أن يكون لدى اللاعب كثير من الحظ بوجود المدرب المناسب، أو ربما يناله سوء الحظ بسبب الإصابات، هذا ما يمكن أن يحدد مسيرة اللاعب.

أما الشطرنج فهي مرهقة جدا والخسارات فيها تكون مؤلمة للغاية، لكن لاعب الشطرنج في المقابل، يكون لديه كل شيء تقريبا تحت السيطرة، إذ يمكنك أن تتعلم بمفردك عبر الإنترنت وأن تتطور وتصبح أفضل.

ورد أغدشتاين على سؤال للمجلة حول المجال الذي يكون فيه الغرور أكبر في كرة القدم أم في الشطرنج، فقال إن لاعبي الشطرنج أشخاص استثنائيون، أما لاعبو كرة القدم فكثيرا ما يكونون مملين، مضيفا أن لاعبي الشطرنج غالبا أشخاص لطفاء ومرحون، وهناك تنوع كبير جدا في شخصياتهم وهم أكثر تميزا وأصالة بكثير مقارنة مع لاعبي كرة القدم.

وعما إذا كان لاعبو الشطرنج يستطيعون تعلم شيء من لاعبي كرة القدم، رد أغدشتاين بالقول إن لاعبي الشطرنج يجب أن يكونوا أيضا في حالة بدنية جيدة، وهذا أصبح عاملا مهما في الشطرنج الحديث، فهم يحتاجون إلى القدرة على التحمل من أجل خوض المباريات والبطولات الطويلة، ويجب أيضا أن يكونوا قادرين على تحمل الضغط.

وعن توقعاته لأداء ونتائج منتخب النرويج في البطولة الحالية، قال أغدشتاين إن التشكيلة الحالية للمنتخب الإسكندنافي هي أفضل تشكيلة في تاريخ النرويج، لكنها تفتقد مقارنة بمنتخبات قوية مثل فرنسا، إلى الخبرة والنظرة الإستراتيجية البعيدة.