محرز يرفض الاستسلام ويتحدث عن "ميسي الخارق"

أكد قائد المنتخب الجزائري رياض محرز أن الخسارة أمام الأرجنتين بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من كأس العالم عام 2026 لا تعني نهاية آمال "محاربي الصحراء" في البطولة، مشيرا إلى أن الفوارق حُسمت بتفاصيل صغيرة وبفضل وجود لاعب بحجم ليونيل ميسي.

وقال محرز عقب المباراة إن المنتخب الجزائري كان يدرك حجم الخطورة التي يمثلها قائد الأرجنتين، مضيفا: "لا تنسوا أنهم يملكون لاعبا خارقا يستطيع صناعة الفارق في أي لحظة"، في إشارة إلى ميسي الذي سجل ثلاثية وقاد منتخب بلاده للفوز.

وأوضح نجم الأهلي السعودي أن المباراة حُسمت على جزئيات بسيطة، مؤكدا أن المنتخب الجزائري قدم ما لديه رغم صعوبة المواجهة، وقال: "الأمر لم ينتهِ، لقد لُعبت المباراة على تفاصيل صغيرة".

وشدد محرز على أن المنتخب الجزائري ما زال يمتلك فرصة التعويض في الجولتين المقبلتين من دور المجموعات، مؤكدا أن الفريق سيدخل المباراتين المتبقيتين بشعار الفوز، وأضاف: "لدينا مباراتان متبقيتان وسنلعب فيهما من أجل الفوز".

وتلقى المنتخب الجزائري خسارته الأولى في كأس العالم عام 2026 أمام الأرجنتين، لكنه لا يزال يحتفظ بفرصه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور التالي، مع تبقي مواجهتين حاسمتين في المجموعة التي تضم كلا من الأردن والنمسا.