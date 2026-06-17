رياضة|كأس العالم 2026|الأرجنتين

محرز يرفض الاستسلام ويتحدث عن "ميسي الخارق"

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 16, 2026 Algeria coach Vladimir Petkovic gives instructions to Rayan Ait Nouri, Riyad Mahrez, Aissa Mandi and Nabil Bentaleb during a hydration break REUTERS/Siphiwe Sibeko
رياض محرز يتحدث مع زملائه ومدربه أثناء مباراة الجزائر والأرجنتين في كأس العالم (رويترز)
Published On 17/6/2026

أكد قائد المنتخب الجزائري رياض محرز أن الخسارة أمام الأرجنتين بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من كأس العالم عام 2026 لا تعني نهاية آمال "محاربي الصحراء" في البطولة، مشيرا إلى أن الفوارق حُسمت بتفاصيل صغيرة وبفضل وجود لاعب بحجم ليونيل ميسي.

وقال محرز عقب المباراة إن المنتخب الجزائري كان يدرك حجم الخطورة التي يمثلها قائد الأرجنتين، مضيفا: "لا تنسوا أنهم يملكون لاعبا خارقا يستطيع صناعة الفارق في أي لحظة"، في إشارة إلى ميسي الذي سجل ثلاثية وقاد منتخب بلاده للفوز.

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وأوضح نجم الأهلي السعودي أن المباراة حُسمت على جزئيات بسيطة، مؤكدا أن المنتخب الجزائري قدم ما لديه رغم صعوبة المواجهة، وقال: "الأمر لم ينتهِ، لقد لُعبت المباراة على تفاصيل صغيرة".

وشدد محرز على أن المنتخب الجزائري ما زال يمتلك فرصة التعويض في الجولتين المقبلتين من دور المجموعات، مؤكدا أن الفريق سيدخل المباراتين المتبقيتين بشعار الفوز، وأضاف: "لدينا مباراتان متبقيتان وسنلعب فيهما من أجل الفوز".

وتلقى المنتخب الجزائري خسارته الأولى في كأس العالم عام 2026 أمام الأرجنتين، لكنه لا يزال يحتفظ بفرصه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور التالي، مع تبقي مواجهتين حاسمتين في المجموعة التي تضم كلا من الأردن والنمسا.

المصدر: وكالات

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