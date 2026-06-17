رياضة|كأس العالم 2026|فرنسا

"ما الذي تريده"؟.. نجم فرنسا السابق يهاجم مبابي رغم هدفيه

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France's Kylian Mbappe celebrates after scoring the opening goal of his team during the World Cup Group I soccer match between France and Senegal in East Rutherford, N.J., near New York, Tuesday, June 16, 2026. (AP Photo/Frank Franklin II)
مبابي صنع الفارق لمنتخب الديوك بمواجهة السنغال (أسوشيتد برس)
Published On 17/6/2026
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آخر تحديث: 03:42 (توقيت مكة)

واجه المهاجم الفرنسي كيليان مبابي انتقادات علنية حادة من مواطنه النجم المعتزل، بسبب الأداء الذي ظهر به في الشوط الأول ومطلع الشوط الثاني من مباراة منتخب بلاده أمام السنغال، قبل أن ينتفض مهاجم ريال مدريد الإسباني ويسجل ثنائية تاريخية قاد بها الديوك للفوز 3 /1 في افتتاح مباريات المجموعة التاسعة لنهائيات كأس العالم 2026.

وأبدى ماكيليلي، الذي يعمل محللا لمنصة "دازن" (DAZN)، إحباطه الشديد إثر إهدار مبابي لفرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 57 عندما انفرد بحارس المرمى إدوارد ميندي بعد تمريرة متقنة من ميكايل أوليسيه لكنه سدد الكرة في جسم الحارس.

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وعلق ماكيليلي بذهول قائلا: "ما الذي تريده؟ هل تريد أن تأخذك الكرة وتدخل بك إلى المرمى؟"، مشيرا إلى أن التمريرة كانت مذهلة ولم يكن بمقدور المدافعين فعل شيء حيالها.

Soccer Football - Champions League - Group F - Paris St Germain v AC Milan - Parc des Princes, Paris, France - October 25, 2023 Former footballer Claude Makelele is pictured before the match REUTERS/Stephanie Lecocq
ماكيليلي خاض مسيرة رائعة مع منتخب فرنسا رويترز)

ولم تتوقف انتقادات لاعب الوسط السابق عند تلك اللقطة، بل امتدت لتشمل الأسلوب الجماعي لقائد الديوك؛ إذ أضاف ماكيليلي أن "مشكلة مبابي تكمن في رغبته بالاستحواذ على كل كرة بمفرده بدلا من اللعب الجماعي والتعاون مع زملائه في الفريق".

لكن مبابي رد سريعا وعمليا في أرضية ملعب "ميتلايف" بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 66 ثم إحراز الهدف الثالث من تسديدة بعيدة ومباغتة، لينهي المباراة بطلا فوق العادة، إذ أصبح الهداف التاريخي لبلاده متخطيا إنجاز أوليفيه جيرو.

كما بات ثالث الهدافين التاريخيين لكأس العالم خلف الألماني ميروسلاف كلوزه والظاهرة البرازيلي رونالدو.

المصدر: الألمانية

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