"لن أتابع البطولة إلا في حالة واحدة".. نجم ألمانيا السابق يقاطع مونديال 2026

أكد لوكاس بودولسكي، نجم منتخب ألمانيا السابق، أنه لن يستيقظ في ساعات متأخرة من الليل لمتابعة مباريات كأس العالم عام 2026، إلا إذا وصل المنتخب الألماني إلى الأدوار الإقصائية وحقق إنجازا كبيرا.

وقال بودولسكي، المتوج بكأس العالم عام 2014، في تصريح لقناة "شبورت 1" الألمانية، إن البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لا تحظى بالنسبة له بنفس الزخم الذي تحمله بطولات أخرى، بسبب توقيت المباريات المتأخر في أوروبا.

وأضاف: "لن أتابع البطولة. في الماضي كنت أستيقظ ليلاً فقط لمشاهدة مباريات شيكاغو بولز أو الملاكم مايك تايسون، لكن تلك العادة لم تعد موجودة".

واستدرك قائلاً: "الاستثناء الوحيد سيكون إذا تأهل المنتخب الألماني للأدوار الإقصائية وأقيمت مبارياته عند الثالثة أو الرابعة فجراً، حينها سأتابعها".

وختم بودولسكي بالتأكيد على أنه لا ينوي تنظيم حياته وفق جدول البطولة، موضحاً: "أنا في إجازة وأريد قضاء وقت أطول مع عائلتي، أفتقد أطفالي، وتركيزي حالياً عليهم وليس على كرة القدم".

يُذكر أن بودولسكي، البالغ من العمر 41 عاماً، خاض 130 مباراةً دولية مع المنتخب الألماني سجل خلالها 49 هدفاً، قبل أن يعلن اعتزاله مؤخراً بعد مسيرة حافلة مع أندية بايرن ميونخ وأرسنال وغلطة سراي.