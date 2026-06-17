"الميكروفون" يفجر أزمة.. صدمة تدفع نجوم كوريا الجنوبية لمقاطعة إعلام المونديال

شهد معسكر المنتخب الكوري الجنوبي المشارك في كأس العالم 2026 حالة من التوتر، بعدما قرر اللاعبون الامتناع عن الظهور الإعلامي احتجاجا على تقارير تحدثت عن صدور تعليقات ساخرة من بعض الصحفيين بشأن الخدمة العسكرية لقائد المنتخب سون هيونغ مين.

وأثارت الواقعة جدلا واسعا داخل الأوساط الرياضية الكورية، خاصة أن القضية تتعلق بملف حساس يحظى باهتمام كبير داخل المجتمع الكوري الجنوبي، وهو ملف الخدمة العسكرية الإلزامية.

ووفقاً للتقارير المتداولة، التُقطت أحاديث لعدد من الصحفيين عبر ميكروفون مفتوح أثناء إحدى الحصص التدريبية للمنتخب، حيث تضمنت تعليقات ساخرة بشأن فترة الخدمة العسكرية التي تخص سون هيونغ مين (33 عاما)، والذي كان يتدرب بشكل منفصل عن بقية زملائه في تلك الفترة.

وأدت تلك الأحاديث إلى حالة من الاستياء داخل بعثة المنتخب، ما دفع اللاعبين إلى اتخاذ موقف جماعي بعدم إجراء مقابلات إعلامية خلال البطولة.

الاتحاد الكوري يدين الواقعة

من جانبه، أصدر الاتحاد الكوري لكرة القدم بيانا أعرب فيه عن أسفه لما وصفه بالتصريحات غير اللائقة الصادرة عن بعض ممثلي وسائل الإعلام خلال تدريبات المنتخب في معسكره.

وأكد الاتحاد أن لاعبي المنتخب يمثلون بلادهم في أكبر المحافل الرياضية العالمية، ويبذلون أقصى جهودهم لإسعاد الجماهير وتحقيق تطلعاتها، مشيرا إلى أن تسرب تلك الأحاديث تسبب في صدمة وخيبة أمل كبيرة داخل الفريق.

وأضاف البيان أن الاتحاد يتطلع إلى تعامل أكثر احتراما ومسؤولية من جانب وسائل الإعلام، مؤكداً استمراره في حماية اللاعبين وتوفير بيئة مناسبة لهم خلال مشاركتهم في البطولة.

تعد الخدمة العسكرية من أكثر الملفات حساسية في كوريا الجنوبية، حيث يُلزم القانون جميع الرجال الأصحاء بأداء الخدمة العسكرية لفترة تقارب 21 شهرا، في ظل الأوضاع الأمنية المرتبطة بالعلاقة مع كوريا الشمالية.

وفي المقابل، تسمح القوانين بمنح إعفاءات خاصة للرياضيين الذين يحققون إنجازات استثنائية باسم البلاد، مثل الفوز بالميداليات الأولمبية أو التتويج بدورة الألعاب الآسيوية.

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وكان سون هيونغ مين وعدد من زملائه قد حصلوا على هذا الامتياز بعد قيادتهم منتخب كوريا الجنوبية للتتويج بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية عام 2018.

سون أدى تدريبات عسكرية في 2020

ورغم حصوله على الإعفاء من الخدمة العسكرية الكاملة، خضع سون في عام 2020 لتدريب عسكري أساسي استمر ثلاثة أسابيع في كوريا الجنوبية خلال فترة توقف النشاط الرياضي؛ بسبب جائحة كورونا.

وتضمن البرنامج تدريبات بدنية وعسكرية متنوعة، شملت التدرب على الرماية والمسيرات الطويلة والتعامل مع ظروف ميدانية مختلفة، في تجربة حظيت باهتمام إعلامي واسع آنذاك.

ورغم قرار اللاعبين مقاطعة الظهور الإعلامي، لم يصدر أي تعليق رسمي من المسؤولين الإعلاميين للمنتخب بشأن آلية التعامل مع الأزمة خلال الأيام المقبلة.

في المقابل، يبقى المنتخب الكوري الجنوبي ملتزما بالمتطلبات الإعلامية التي يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال منافسات كأس العالم، ما يعني أن إيجاد صيغة توازن بين موقف اللاعبين والالتزامات التنظيمية سيكون أمرا ضروريا خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الأزمة في وقت يسعى فيه المنتخب الكوري الجنوبي إلى الحفاظ على تركيزه داخل الملعب ومواصلة مشواره في البطولة، بعيدا عن أي مؤثرات خارجية قد تؤثر على استعداداته أو نتائجه.