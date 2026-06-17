دموع فوزينيا تسقط قيود ترمب.. قصة "أجمل تأشيرة" في مونديال 2026

ستكون والدة الأسطورة فوزينيا حارس مرمى الرأس الأخضر حاضرة في المدرجات عندما ينزل إلى أرض الملعب في مباراته المقبلة بكأس العالم لكرة القدم يوم الأحد المقبل، بعد أن تحرك المسؤولون الأمريكيون لضمان حصولها على تأشيرة في الوقت المناسب لحضور المباراة ضد أوروغواي في ميامي.

ونجح الحارس البالغ من العمر 40 عاما، وهو أحد أبرز نجوم البطولة، في إحباط هجوم إسبانيا القوي في أول مباراة للرأس الأخضر على الإطلاق في كأس العالم يوم الاثنين الماضي، حيث قدم أداء مذهلا وأبعد بطلة أوروبا عن مرماه في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن المجموعة الثامنة.

لكن فوزينيا كشف باكيا أن والدته، آنا كانديدا إيفورا، لم تكن حاضرة في مباراة أتلانتا، مشيرا إلى مشكلة في التأشيرة.

وقال عضو الكونجرس الأمريكي حكيم جيفريز في بيان اليوم الأربعاء "لا ينبغي لأي أم أن تفوت فرصة رؤية ابنها وهو يصنع التاريخ.

"لقد تحدثت مع وزير الخارجية ماركو روبيو وطلبت من وزارة الخارجية بذل كل ما في وسعها لضمان تمكن والدته من حضور المباراة المقبلة للرأس الأخضر".

وأضاف "إنه لشرف لي أن أعلن أن والدة فوزينيا ستتمكن من الحصول على تأشيرة في الوقت المناسب لحضور مباراتهم (الرأس الأخضر) يوم الأحد المقبل".

وكانت الرأس الأخضر من بين عشرات الدول التي كان على مواطنيها دفع كفالات مالية تصل إلى 15 ألف دولار لدخول الولايات المتحدة في ظل الحملة الصارمة التي شنها الرئيس دونالد ترامب على الهجرة.

وقد تم إلغاء هذا الشرط لاحقا بالنسبة لحاملي تذاكر كأس العالم، لكن إيفورا قالت لرويترز إنها كانت قد استبعدت بالفعل محاولة القيام بالرحلة، مشيرة إلى التكاليف الباهظة.

وأضاف جيفريز "تم الإعفاء من جميع الرسوم تماشيا مع السياسة الرسمية. ويجري حاليا اتخاذ الترتيبات اللازمة لسفر الأم للالتقاء بابنها في ميامي".