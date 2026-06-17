"أريد والدتي هنا".. دموع حارس الرأس الأخضر تحرك مطالبات أمريكية

طالب زعيم الأقلية في مجلس النواب الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو بالسماح لوالدة حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر فوزينيا بدخول الولايات المتحدة لحضور مباريات كأس العالم ومشاهدة ابنها وهو يشارك في البطولة.

وكانت أنا كانديدا إيفورا عجزت عن السفر لمتابعة ابنها خلال تألقه في التعادل السلبي أمام إسبانيا، بسبب التكاليف المرتفعة المتعلقة برسوم “سند التأشيرة” المطلوبة لدخول الأراضي الأمريكية.

وفي يناير/كانون الثاني، أُدرجت الرأس الأخضر ضمن قائمة تضم عشرات الدول التي يُطلب من مواطنيها دفع سندات مالية قد تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، ضمن إجراءات اعتمدتها إدارة دونالد ترامب بهدف الحد من تجاوز مدة الإقامة.

غير أن السلطات الأمريكية أعلنت الشهر الماضي إلغاء هذا الشرط بالنسبة لحاملي تذاكر كأس العالم، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تسهيل “السفر المشروع” خلال البطولة، إلا أن القرار جاء متأخرا بالنسبة لعائلة إيفورا التي كانت قد تخلت بالفعل عن فكرة السفر لمسافة تتجاوز 6400 كيلومتر إلى مدينة أتلانتا.

وقالت والدة الحارس: “كنت أتمنى السفر ومشاهدة المباراة، لكن ذلك لم يكن ممكنا”.

وأثارت قصة عدم قدرتها على حضور تألق ابنها ردود فعل واسعة، إذ قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز عبر وسائل التواصل: “لا ينبغي لأي أم أن تفوّت فرصة رؤية ابنها يصنع التاريخ”.

وأضاف أنه طلب من وزير الخارجية ماركو روبيو بذل كل الجهود الممكنة لضمان حضورها المباراة المقبلة يوم الأحد.

من جهته، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إنه لا يوجد سجل يفيد بتقديم إيفورا طلب تأشيرة، لكنه أكد أن أفراد عائلات اللاعبين مؤهلون للحصول على إعفاءات من رسوم السند، مضيفا أن واشنطن “تتواصل بالفعل مع عائلة اللاعب لتقديم المساعدة في إجراءات السفر”.

أريدها أن تكون هنا

وكان حارس منتخب الرأس الأخضر خطف الأنظار عالميا بعدما أسهم في خروج منتخب بلاده بتعادل سلبي أمام إسبانيا في أول ظهور مونديالي للمنتخب، قبل أن ينهار باكيا عقب نهاية المباراة.

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وقال اللاعب، واسمه الحقيقي جوسيمار دياس، إن سبب تأثره يعود لعدم تمكن والدته من حضور اللقاء بسبب مشكلات التأشيرة، مضيفا: “أمي لم تتمكن من الحضور بسبب التأشيرة والتكاليف، وكنت أتمنى أن تكون هنا”.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد الكروي للرأس الأخضر ماريو سيميدو إن السفر إلى كأس العالم يمثل عبئا ماليا كبيرا على المشجعين من الدول الصغيرة، مشيرا إلى أن تكاليف الطيران والإقامة والتذاكر تجعل الحضور صعبا للغاية.

وأكد أن “هناك حاجة إلى حلول توازن بين متطلبات الهجرة وتسهيل حضور العائلات والمشجعين، خاصة في حالة أسر اللاعبين الذين يعيشون لحظات تاريخية”.

كما أشار التقرير إلى أن البطولة شهدت أيضا مشكلات مماثلة، بينها منع دخول أحد الحكام الصوماليين، إضافة إلى صعوبات واجهها بعض أعضاء الطاقم الفني لمنتخب إيران فيما يتعلق بالتأشيرات.