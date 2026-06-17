"علينا أن نستمتع".. أول تعليق لميسي بعد هاتريك الجزائر

أعرب قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن سعادته الكبيرة بالفوز على الجزائر بثلاثية نظيفة في افتتاح مشوار منتخب بلاده بكأس العالم 2026، مؤكدا أن الانتصار في المباراة الأولى يحمل أهمية خاصة، بعدما سجل هاتريك تاريخيا عادل به الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ كأس العالم برصيد 16 هدفا.

وقال ميسي عقب المباراة في المنطقة المختلطة إنه يتطلع للاحتفال بهذه اللحظة المميزة مع عائلته وزملائه والجماهير، مضيفا: "إنها لحظة جميلة أن نبدأ البطولة بهذا المشهد، وسأحتفل مع اللاعبين في غرفة الملابس بهذا الانتصار المهم والكبير".

وأكد قائد منتخب "التانغو" أنه يشعر بحالة بدنية جيدة، مشيرا إلى أن الفوز لم يكن سهلا رغم النتيجة الكبيرة. وقال: "أنا في حالة جيدة، ولحسن الحظ فزنا بمباراة صعبة، ومن المهم أن تفوز بالمباراة الأولى التي تكون دائما معقدة. الشوط الأول كان صعبا، لكننا عرفنا كيف نتعامل معهم".

ووجه ميسي رسالة شكر إلى الجماهير الأرجنتينية التي حضرت بكثافة في الولايات المتحدة، مؤكدا أن شغف الشعب الأرجنتيني بكرة القدم يتجدد في كل مكان، وأضاف: "أشكر الجماهير لأنهم أظهروا أن الشعب الأرجنتيني مجنون بكرة القدم، أشكرهم على كل ما لمسناه منهم سواء في قطر (عام 2022) أو هنا في أمريكا".

واختتم النجم الأرجنتيني تصريحاته بالتأكيد على أهمية الاستمتاع بهذه اللحظات التاريخية، قائلا: "علينا أن نستمتع بهذه اللحظات، وأن يستمتعوا هم بها أيضا. نحن ممتنون لهم ونشعر بهم دائما".