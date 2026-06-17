قبل مواجهة بنما.. القضاء الكندي يغلق الباب أمام نجم غانا توماس بارتي

رفض قاض في كندا طلب الاستئناف الذي قدمه لاعب وسط منتخب غانا توماس بارتي للسماح له بدخول البلاد من أجل المشاركة في كأس العالم 2026، بعد قرار سابق من سلطات الهجرة يمنعه من الدخول. وقضى القاضي روجر لافرينير، الذي نظر في الطلب الطارئ في أوتاوا، برفض تعليق القرار مؤقتا، مؤكدا أن اللاعب لم يقدم أسبابا كافية لتبرير تدخل استثنائي. ومن المنتظر أن يواجه المنتخب الغاني منتخب بنما في مدينة تورونتو يوم الأربعاء ضمن أولى مبارياته في البطولة.

ويعود سبب القضية إلى اتهامات موجهة لبارتي في المملكة المتحدة تتعلق بسبع تهم اغتصاب وتهمة اعتداء جنسي واحدة، وهي قضايا ينفيها اللاعب بشكل كامل، مؤكدا براءته وانتظاره للمحاكمة في لندن خلال العام المقبل.

وأكدت السلطات الكندية أن قرارات الهجرة اتُخذت بشكل فردي، وأن استضافة كأس العالم لا تعني تغيير القوانين المعمول بها في البلاد، مشيرة إلى أن منح بارتي استثناء كان سيؤدي إلى تجاوز قرار عدم الأهلية القانونية والسماح له بالدخول لمناسبة رياضية محددة.

وأظهرت وثائق المحكمة أن بارتي صرح عند طلب الدخول إلى كندا بأنه لا يواجه أي تهم جنائية في أي بلد، وهو ما دفع سلطات الهجرة إلى طلب توضيحات إضافية بشأن وضعه القانوني في المملكة المتحدة. وفي إفادة خطية، تعهد اللاعب بالبقاء تحت إشراف مسؤولي المنتخب إذا سمح له بالدخول، وبمغادرة كندا وفق الجدول الزمني للبطولة، مؤكدا أنه لم يُدَن بأي جريمة وأنه ما زال يتمتع بقرينة البراءة.

كما أشار بارتي إلى أن منعه من السفر إلى كندا قد يؤثر بشكل كبير على قدرة منتخب غانا في المنافسة، لافتا إلى أن هذه المشاركة تمثل أول ظهور لبلاده في كأس العالم منذ التأهل الأخير، بعد مشاركته في مونديال قطر 2022.

من جهته، قال مدرب غانا إن الفريق مستعد للتعامل مع أي قرار، مؤكدا أن المنتخب سيخوض المباراة بالأسماء المتاحة وأن التركيز يبقى على الاستعداد للمواجهة المقبلة.

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ورغم قرار المنع في كندا، تشير التقارير إلى أن بارتي سُمح له بالدخول إلى الولايات المتحدة، ما قد يتيح له المشاركة في بعض مباريات غانا خلال البطولة، وفقا لنظام توزيع المباريات في المجموعة.