شاهد.. تفتيش رونالدو في أمريكا يثير الدهشة عبر المنصات

أثار مقطع فيديو يوثق خضوع قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو وزملائه لإجراءات التفتيش الأمني في الولايات المتحدة تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك قبل انطلاق مشوار منتخب البرتغال في كأس العالم 2026.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب البرتغالي على منصة "إكس" مقطعا مصورا يظهر لاعبي المنتخب أثناء مرورهم عبر نقاط التفتيش الأمنية خلال انتقال البعثة إلى مدينة هيوستن بولاية تكساس، استعدادا لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وأظهر الفيديو رونالدو وبقية اللاعبين وهم يخضعون لإجراءات التفتيش المعتادة، بما في ذلك المرور عبر أجهزة الكشف الأمني وتفتيش الحقائب الشخصية، في مشهد لفت انتباه المتابعين على نطاق واسع.

كما رصدت اللقطات ردة فعل بدت غير راضية من الظهير البرتغالي جواو كانسيلو أثناء عملية التفتيش، إذ أظهر بعض الإشارات والتعابير التي فُسِّرت على أنها تعكس عدم ارتياحه للإجراءات الأمنية.

وسرعان ما انتشرت المقاطع عبر المنصات الرقمية، حيث تداولها ناشطون وحسابات رياضية عديدة، معتبرين أن المشهد يعكس صرامة الإجراءات الأمنية المتبعة في الولايات المتحدة خلال البطولة.

وكتب أحد المتابعين معلقا على الفيديو: "حتى رونالدو يخضع للفحوصات الأمنية"، فيما أشار آخر إلى أن "CR7 لم يفلت هو الآخر من إجراءات التفتيش الجسدي".

في المقابل، رأى بعض المدونين أن الإجراءات بدت مبالغا فيها، متسائلين عن جدوى إخضاع اللاعبين لهذا النوع من التفتيش رغم طبيعة الوفود المشاركة في الحدث العالمي.

وتداول مستخدمون لاحقا مقاطع أخرى أظهرت وصول بعثة المنتخب البرتغالي إلى مقر إقامتها في مدينة هيوستن، حيث يواصل الفريق استعداداته لخوض أولى مبارياته في البطولة.

وكان المنتخب البرتغالي أجرى الثلاثاء حصته التدريبية الأخيرة في مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا، قبل التوجه إلى تكساس لخوض المواجهة المرتقبة.

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ويستهل منتخب البرتغال مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة التي تضم أيضا منتخبي كولومبيا وأوزبكستان.