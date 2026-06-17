شاهد.. النعيمات حاضر باحتفال أول هدف أردني في كأس العالم

في الدقيقة 50 من عمر مباراة الأردن والنمسا في كأس العالم 2026، أدرك الهداف علي علوان التعادل للنشامى بعد التأخر في الشوط الأول 1-0 بهدف رائع من رومانو شميد.

لكن هدف علي علوان لم يكن أقل روعة، هجمة مرتدة سريعة قادها علوان بنفسه وتلقى الكرة ثم انطلق في عمق الدفاع النمساوي، عدّل وضعية جسمه ثم أطلق تصويبة لا تصد ولا ترد لم يستطع الحارس النمساوي ألكسندر شلاغير إلا أن يشاهدها وهي ترتطم بالقائم الأيسر لمرماه ثم تسكن الشباك.

اللقطة الأروع كانت في احتفال علي علوان بالهدف، إذ رفع القميص رقم 11 الخاص بهداف منتخب الأردن الغائب عن البطولة بداعي الإصابة، يزن النعيمات.

النعيمات يعد أهم مهاجم في الكرة الأردنية خلال السنوات الأخيرة، وكان له دور كبير في قيادة الأردنيين للتأهل إلى كأس العالم في مسار التصفيات، إلى جانب تحقيق وصافة آخر نسخة من كأس العرب.

وتشير النتيجة حتى الدقيقة 60 إلى التعادل الإيجابي بهدف لمثله بين الأردن والنمسا، في المجموعة العاشرة التي تضم إلى جانب المنتخبين كلا من الأرجنتين والجزائر.