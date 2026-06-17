رياضة|كأس العالم 2026|الأردن

شاهد.. النعيمات حاضر باحتفال أول هدف أردني في كأس العالم

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Austria v Jordan - San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara, California, U.S. - June 16, 2026 Jordan's Ali Olwan celebrates scoring their first goal IMAGN IMAGES via Reuters/David Gonzales
علي علوان يحتفل بأول أهداف الأردن في تاريخ كأس العالم (رويترز)
Published On 17/6/2026

في الدقيقة 50 من عمر مباراة الأردن والنمسا في كأس العالم 2026، أدرك الهداف علي علوان التعادل للنشامى بعد التأخر في الشوط الأول 1-0 بهدف رائع من رومانو شميد.

لكن هدف علي علوان لم يكن أقل روعة، هجمة مرتدة سريعة قادها علوان بنفسه وتلقى الكرة ثم انطلق في عمق الدفاع النمساوي، عدّل وضعية جسمه ثم أطلق تصويبة لا تصد ولا ترد لم يستطع الحارس النمساوي ألكسندر شلاغير إلا أن يشاهدها وهي ترتطم بالقائم الأيسر لمرماه ثم تسكن الشباك.

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اللقطة الأروع كانت في احتفال علي علوان بالهدف، إذ رفع القميص رقم 11 الخاص بهداف منتخب الأردن الغائب عن البطولة بداعي الإصابة، يزن النعيمات.

النعيمات يعد أهم مهاجم في الكرة الأردنية خلال السنوات الأخيرة، وكان له دور كبير في قيادة الأردنيين للتأهل إلى كأس العالم في مسار التصفيات، إلى جانب تحقيق وصافة آخر نسخة من كأس العرب.

وتشير النتيجة حتى الدقيقة 60 إلى التعادل الإيجابي بهدف لمثله بين الأردن والنمسا، في المجموعة العاشرة التي تضم إلى جانب المنتخبين كلا من الأرجنتين والجزائر.

المصدر: وكالات

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