رياضة|كأس العالم 2026

سلامي بعد موقعة النمسا: لا نستحق الخسارة وفخور بلاعبي الأردن

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Jordan's head coach Jordan Sellami speaks during a news conference, Monday, June 15, 2026, in Santa Clara, Calif., ahead of the World Cup Group J soccer match between Austria and Jordan. (AP Photo/Eugene Hoshiko)
جمال السلامي مدرب منتخب الأردن أعرب عن فخره بأداء لاعبيه أمام النمسا (أسوشيتد برس)
Published On 17/6/2026

أكد مدرب المنتخب الأردني جمال سلامي أن فريقه يستحق الفخر رغم الخسارة أمام النمسا بنتيجة 3-1، في أول ظهور تاريخي للنشامى في نهائيات كأس العالم 2026، مشددا على أن الأداء كان مشرفا ولا يعكس بالضرورة نتيجة المباراة.

وفي تصريحات صحفية عقب اللقاء، قال سلامي إن النتيجة كانت قاسية وغير منصفة بحق المنتخب الأردني، الذي قدم مباراة قوية خاصة بعد العودة في النتيجة خلال الشوط الثاني عبر هدف التعادل الذي وقعه علي علوان، قبل أن تنقلب المواجهة في الدقائق الأخيرة لصالح النمسا.

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وشهدت المباراة تقدما مبكرا لمنتخب النمسا عبر تسديدة رائعة من رومانو شميد، قبل أن ينجح الأردن في فرض رد فعل قوي بعد الاستراحة، مظهرا جرأة واضحة في الهجوم وتنظيما أفضل في بناء اللعب، ما سمح له بالعودة إلى أجواء اللقاء.

لكن خبرة المنتخب النمساوي حسمت المواجهة في النهاية، خاصة مع وجود عناصر ذات مستوى عال، إضافة إلى البدائل المؤثرة التي ساهمت في ترجيح الكفة، قبل أن يسجل الهدف الثالث من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع عبر ماركو أرناوتوفيتش.

Jordan's defender #19 Saed Alrosan and Jordan's midfielder #20 Mohannad Abu Taha jump for a header above Austria's defender #15 Philipp Lienhart during the 2026 World Cup Group J football match between Austria and Jordan at the San Francisco Bay Area Stadium in Santa Clara, on June 16, 2026.
منتخب الأردن خسر أمام النمسا في أول ظهور في كأس العالم (الفرنسية)

وأضاف سلامي أن الفارق الحقيقي بين المنتخبين لم يكن في الأداء العام، بل في جودة اللاعبين وحسم الفرص، مشيرا إلى أن فريقه واجه منتخبا يضم أسماء تنشط في أندية كبرى على غرار ريال مدريد وبايرن ميونيخ.

كما عبر مدرب الأردن عن أسفه لغياب المهاجم يزن النعيمات بسبب الإصابة، مؤكدا أن وجوده كان سيمنح الفريق خيارات هجومية أكبر وقد يغير مجرى المباراة، قبل أن يختتم حديثه بالتأكيد على أن المنتخب الأردني سيواصل المنافسة في المجموعة رغم البداية الصعبة.

المصدر: Reuters

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