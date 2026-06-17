سلامي بعد موقعة النمسا: لا نستحق الخسارة وفخور بلاعبي الأردن

أكد مدرب المنتخب الأردني جمال سلامي أن فريقه يستحق الفخر رغم الخسارة أمام النمسا بنتيجة 3-1، في أول ظهور تاريخي للنشامى في نهائيات كأس العالم 2026، مشددا على أن الأداء كان مشرفا ولا يعكس بالضرورة نتيجة المباراة.

وفي تصريحات صحفية عقب اللقاء، قال سلامي إن النتيجة كانت قاسية وغير منصفة بحق المنتخب الأردني، الذي قدم مباراة قوية خاصة بعد العودة في النتيجة خلال الشوط الثاني عبر هدف التعادل الذي وقعه علي علوان، قبل أن تنقلب المواجهة في الدقائق الأخيرة لصالح النمسا.

وشهدت المباراة تقدما مبكرا لمنتخب النمسا عبر تسديدة رائعة من رومانو شميد، قبل أن ينجح الأردن في فرض رد فعل قوي بعد الاستراحة، مظهرا جرأة واضحة في الهجوم وتنظيما أفضل في بناء اللعب، ما سمح له بالعودة إلى أجواء اللقاء.

لكن خبرة المنتخب النمساوي حسمت المواجهة في النهاية، خاصة مع وجود عناصر ذات مستوى عال، إضافة إلى البدائل المؤثرة التي ساهمت في ترجيح الكفة، قبل أن يسجل الهدف الثالث من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع عبر ماركو أرناوتوفيتش.

وأضاف سلامي أن الفارق الحقيقي بين المنتخبين لم يكن في الأداء العام، بل في جودة اللاعبين وحسم الفرص، مشيرا إلى أن فريقه واجه منتخبا يضم أسماء تنشط في أندية كبرى على غرار ريال مدريد وبايرن ميونيخ.

كما عبر مدرب الأردن عن أسفه لغياب المهاجم يزن النعيمات بسبب الإصابة، مؤكدا أن وجوده كان سيمنح الفريق خيارات هجومية أكبر وقد يغير مجرى المباراة، قبل أن يختتم حديثه بالتأكيد على أن المنتخب الأردني سيواصل المنافسة في المجموعة رغم البداية الصعبة.