سبب غير مرتبط بكرة القدم.. لماذا بكى ميسي بعد هدفه الأول في الجزائر؟

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن سر بكائه بعد الهدف الأول الذي سجّله في مرمى الجزائر، خلال مباراة المنتخبين في بطولة كأس العالم عام 2026.

وأصبح ميسي حديث العالم بعدما قاد منتخب بلاده للفوز على الجزائر 3-0 في المباراة التي جرت على ملعب كانساس سيتي لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة، بعدما سجّل الأهداف الثلاثة.

سبب بكاء ميسي

وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها ميسي وهو يبكي بعد هدفه الأول الذي أحرزه من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، استقرت في شباك الحارس لوكا زيدان بعد 17 دقيقة من البداية.

وأقر ميسي خلال تصريحات صحفية أدلى بها في المنطقة الإعلامية، أنه خاض المباراة تحت ضغوط عاطفية بعد أسبوع صعب للغاية.

وقال ميسي: "بكيت بعد الهدف الأول، نعم، لكنه كان شيئا غير مرتبط بكرة القدم. لقد مررت بأيام صعبة، ممتن لزملائي في الفريق وللطاقم بالكامل لأنهم كانوا إلى جانبي دائما ومنحوني الكثير من القوة"، دون أن يكشف عن المزيد من التفاصيل.

وفي الوقت نفسه أشاد ميسي (38 عاما) بما وصفها بـ"وحدة" الفريق وحالة الانسجام والتفاهم بين جميع اللاعبين، وهو ما وفّر جوا هادئا في معسكر "التانغو".

وأضاف: "من الرائع أن نبدأ بهذه الطريقة، بغرفة ملابس متحدة وقوية للغاية، وهذا أمر إيجابي. الآن حان الوقت للاستمتاع مع عائلتي وزملائي".

وشدد على أهمية البداية القوية وتحقيق الفوز في أول مباراة بقوله: "من الجيد أن نبدأ البطولة بانتصار، لقد واجهنا صعوبات في الشوط الأول لكننا وجدنا حلولا في الشوط الثاني وتمكنا من توسيع الفارق".

وزاد: "دائما ما تكون المباريات الأولى في كأس العالم صعبة واتضح للجميع أن لا أحد يقدم هدايا. إنها بطولة كأس عالم تنافسية وتضم منتخبات منظمة وجاهزة".

غير مهتم

من ناحية أخرى، قلل ميسي من أهمية وصوله إلى 16 هدفا في تاريخ مشاركاته في كأس العالم، ليتصدر قائمة هدافي البطولة بالشراكة مع الألماني المعتزل ميروسلاف كلوزة.

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وقال: "إنه لشرف كبير أن أتمكن من المنافسة مع كل هؤلاء العظماء، كلوزة ورونالدو (الظاهرة)، كان الأخير أحد أعظم اللاعبين على الإطلاق ومع ذلك ليس في المركز الأول (رونالدو الثالث في قائمة هدافي كأس العالم 15 هدفا). لذلك تبقى هذه مجرد إحصائية".

ولم يُخف ميسي إعجابه الشديد بحالة العشق المتبادل بين الفريق والجماهير الأرجنتينية التي غزت الملاعب الأمريكية.

وختم: "يجب أن نشكرهم على هذا الجهد. في قطر وفي الولايات المتحدة تبذل الجماهير جهدا كبيرا جدا. لا يسعنا إلا شكرهم؛ فوجودهم معنا يشكل دائما ميزة إضافية لنا".