ريال مدريد يخطف برناردو سيلفا في صفقة مجانية

أعلن نادي ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء تعاقده مع لاعب الوسط الدولي البرتغالي برناردو سيلفا، عقب رحيله عن مانشستر سيتي مع نهاية عقده.

وكان سيلفا قد انضم إلى مانشستر سيتي قادما من موناكو عام 2017، وخاض بقميصه 460 مباراة، توج خلالها بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وثلاثة ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي، وخمسة ألقاب في كأس الرابطة، إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا، خلال مسيرة امتدت لتسع سنوات في ملعب الاتحاد.

ريال مدريد يتعاقد مع برناردو سيلفا

وكان النادي الإنجليزي قد أعلن في أبريل/نيسان الماضي رحيل اللاعب، البالغ من العمر 31 عاما.

وقال ريال مدريد في بيان "توصل النادي إلى اتفاق مع برناردو سيلفا يقضي بانضمامه إلى صفوف الفريق بعقد يمتد لموسمين، حتى 30 يونيو 2028".

وخاض سيلفا 109 مباريات دولية مع منتخب البرتغال، محققا لقب دوري الأمم الأوروبية مرتين.

ويتميز اللاعب بتنوعه التكتيكي، ومهاراته الفنية العالية، ومعدلات أدائه المرتفعة، إذ شكل أحد الأعمدة الرئيسية في تشكيلة مانشستر سيتي تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا، ومن المتوقع أن يضيف خبرة كبيرة لخط وسط ريال مدريد.

وارتبط اسم اللاعب البرتغالي مؤخرا بالانتقال إلى كل من برشلونة وأتلتيكو مدريد، قبل أن يتمكن الريال من حسم الصفقة.

ويأتي هذا التعاقد في إطار سعي النادي لتعزيز صفوفه بعد موسم 2025–2026 المخيب، والذي خسر فيه لقب الدوري الإسباني وخرج من دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد قد تعاقد في وقت سابق هذا الأسبوع مع الظهير الأيسر الإسباني مارك كوكوريا قادما من تشيلسي، كما تتردد أنباء عن اهتمامه بضم المدافعين إبراهيما كوناتي ودينزل دومفريس.

وعين ريال مدريد مؤخرا البرتغالي جوزيه مورينيو مدربا للفريق خلفا لألفاروا أربيلوا، الذي تولى بدوره المهمة في منتصف الموسم الماضي بعد إقالة تشابي ألونسو.