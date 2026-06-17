أهم قرار لبيتكوفيتش.. مفاجأة كبيرة في تشكيلة الجزائر ضد الأرجنتين

اتخذ مدرب المنتخب الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش قرارا لافتا قبل مواجهة الأرجنتين في افتتاح مشوار "الخضر" بكأس العالم عام 2026، بعدما أبقى قائد الفريق رياض محرز على مقاعد البدلاء عند انطلاق المباراة.

وفضّل المدرب البوسني الاعتماد على الجناح الشاب أنيس حاج موسى في التشكيلة الأساسية لشغل الجهة اليمنى الهجومية أمام حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني.

ويأتي هذا القرار بعد المستويات الجيدة التي قدمها لاعب فينورد خلال المباريات التحضيرية الأخيرة، إذ نجح في التسجيل خلال المواجهتين الوديتين أمام هولندا وبوليفيا بعدما شارك بديلا في الشوط الثاني بدلا من محرز.

ويُنظر إلى استبعاد محرز من التشكيلة الأساسية على أنه أحد أبرز القرارات الفنية للمنتخب الجزائري في مستهل مشواره المونديالي، خاصة بالنظر إلى خبرة اللاعب ودوره القيادي داخل صفوف "محاربي الصحراء".

في المقابل، دفع مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني بقائده ليونيل ميسي أساسيا في مواجهة المنتخب الجزائري، ضمن تشكيلة تضم معظم العناصر التي قادت "الألبيسيليستي" إلى التتويج بلقب كأس العالم.