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كريستيانو رونالدو يحطم رقما قياسيا جديدا في كأس العالم

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HOUSTON, TEXAS - JUNE 17: Cristiano Ronaldo #7 of Portugal arrives before the FIFA World Cup 2026 Group K match between Portugal and Congo DR at Houston Stadium on June 17, 2026 in Houston, Texas. Alex Slitz/Getty Images/AFP (Photo by Alex Slitz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة 11 في مونديال 2026 (الفرنسية)
Published On 17/6/2026

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إنجازا تاريخيا جديدا في كأس العالم، بعدما أصبح بعمر 41 عاما و132 يوما أكبر لاعب في تاريخ البطولة يبدأ مباراة أساسيا من بين لاعبي الميدان (باستثناء حراس المرمى).

ودفع المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز بالنجم البرتغالي المخضرم ضمن التشكيل الأساسي لمباراة الكونغو الديمقراطية على ملعب "إن آر جي" مساء اليوم الأربعاء ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة 11.

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ويواصل قائد البرتغال تعزيز أرقامه القياسية في المحفل العالمي، مؤكدا استمرارية حضوره رغم تقدمه في السن.

وبمشاركته اليوم ضد الكونغو الديمقراطية يكون رونالدو قد حقق رقما مميزا آخر يتمثل في كونه ثاني لاعب فقط عبر التاريخ يشارك في 6 نسخ مختلفة من البطولة، وهو الإنجاز الذي حققه قائد الأرجنتين ليونيل ميسي قبل ساعات خلال مواجهة الجزائر التي انتهت لصالح التانغو بثلاثية من توقيع الأسطورة ميسي.

ويسعى رونالدو أيضا إلى أن يكون أول لاعب في التاريخ يسجل في 6 نسخ مونديالية مختلفة، علما بأنه هز الشباك 8 مرات حتى الآن.

المصدر: الجزيرة + رويترز

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