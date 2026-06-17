كريستيانو رونالدو يحطم رقما قياسيا جديدا في كأس العالم

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إنجازا تاريخيا جديدا في كأس العالم، بعدما أصبح بعمر 41 عاما و132 يوما أكبر لاعب في تاريخ البطولة يبدأ مباراة أساسيا من بين لاعبي الميدان (باستثناء حراس المرمى).

ودفع المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز بالنجم البرتغالي المخضرم ضمن التشكيل الأساسي لمباراة الكونغو الديمقراطية على ملعب "إن آر جي" مساء اليوم الأربعاء ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة 11.

ويواصل قائد البرتغال تعزيز أرقامه القياسية في المحفل العالمي، مؤكدا استمرارية حضوره رغم تقدمه في السن.

وبمشاركته اليوم ضد الكونغو الديمقراطية يكون رونالدو قد حقق رقما مميزا آخر يتمثل في كونه ثاني لاعب فقط عبر التاريخ يشارك في 6 نسخ مختلفة من البطولة، وهو الإنجاز الذي حققه قائد الأرجنتين ليونيل ميسي قبل ساعات خلال مواجهة الجزائر التي انتهت لصالح التانغو بثلاثية من توقيع الأسطورة ميسي.

ويسعى رونالدو أيضا إلى أن يكون أول لاعب في التاريخ يسجل في 6 نسخ مونديالية مختلفة، علما بأنه هز الشباك 8 مرات حتى الآن.