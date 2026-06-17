رجل المباراة في مونديال 2026.. من يقرر الفائز وكيف يتم التصويت؟

أثارت جائزة رجل المباراة في كأس العالم جدلا متكررا خلال النسخ الأخيرة، وتحولت من مجرد تكريم فني لأفضل لاعب في اللقاء إلى موضوع نقاش واسع حول عدالة الاختيار وطريقة التصويت نفسها.

في مباراة المغرب والبرازيل ضمن افتتاح مشوار المنتخبين في مونديال عام 2026، والتي انتهت بالتعادل (1-1)، مُنحت الجائزة للنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بعد تسجيله هدف التعادل. ورغم أن الهدف كان حاسما في نتيجة المباراة، إلا أن القرار أثار انقساما كبيرا بين المتابعين، حيث رأى جزء من الجمهور والنقاد أن الأداء العام داخل الملعب لم يكن كافيا ليحسم الجائزة لصالحه، مقارنة بلاعبين آخرين قدموا تأثيرا تكتيكيا أكبر طوال الـ90 دقيقة أبرزهم المغربي أيوب بوعدي.

أرقام أيوب بوعدي أمام البرازيل

وتظهر الأرقام أن بوعدي نجم ليل الفرنسي، كان أكثر تأثيرا من فينيسيوس طوال المواجهة، إذ فاز في 9 من أصل 14 مواجهة ثنائية، واستعاد الكرة ست مرات، ولمس الكرة 85 مرة، وقام بـ3 مراوغات ناجحة من أصل 5، فيما بلغت دقة تمريراته 91%، بواقع 60 تمريرة صحيحة من أصل 66.

وفي تحليله لمباراة المغرب والبرازيل، أشاد نجم الكرة الإنجليزية السابق ستيفن جيرارد بأداء لاعب الوسط الشاب أيوب بوعدي، قائلا: "أداء رائع من هذا اللاعب الشاب، بصراحة، لفت انتباهي أداؤه في الشوط الثاني من المباراة، وبدأت أتساءل كيف وصل إلى هذا المستوى".

وأضاف "مثل هذا الأداء في سن كهذه أمر مذهل دائما، خاصة أمام المنتخب البرازيلي، ولذلك فهو حقا أمر استثنائي، أتمنى لو أن ليفربول تابعه طوال البطولة وضمه بعد انتهائها".

ما حدث مع بوعدي ليس جديدا في مشهد جوائز "رجل المباراة"، بل يكاد يكون حلقة إضافية في سلسلة طويلة من القرارات التي تفتح باب الجدل أكثر مما تغلقه، حيث تتقاطع وجهات النظر بين ما يراه الجمهور وما يقدّره المختصون داخل المستطيل الأخضر.

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وفي مثل هذه اللحظات، تعود الأسئلة نفسها إلى الواجهة: على أي أساس يُختار أفضل لاعب؟ ومن يملك الكلمة الأخيرة في لحظة الاختيار؟

من يختار رجل المباراة؟

على عكس العديد من البطولات المحلية التي يُمنح فيها لقب “رجل المباراة” بناءً على قرارات محللين فنيين أو تعليقات المعلقين والخبراء، فإن اختيار أفضل لاعب في مباريات كأس العالم يخضع لآلية مختلفة تقوم أساسا على تصويت الجماهير عبر المنصات الرقمية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقد بدأ فيفا اعتماد هذا الأسلوب بصورة رسمية في كأس العالم عام 2010، حين فُتح باب التصويت أمام الجماهير لاختيار "أفضل لاعب في المباراة" عبر الإنترنت، من خلال الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم.

ومنذ مونديال جنوب أفريقيا عام 2010، تم اعتماد هذه الصيغة لأول مرة، حيث أُتيحت للمشجعين فرصة التصويت للاعب الأفضل إلكترونيا بعد كل مباراة.

ومع توالي النسخ، تطورت الآلية بشكل ملحوظ، لتصبح أكثر تفاعلية وسرعة. وفي النسخ الحديثة من المونديال، بات التصويت يتم بشكل مباشر أثناء سير المباريات عبر تطبيق فيفا الرسمي والمنصات الرقمية المختلفة، ما جعل الجمهور شريكا لحظيا في تحديد هوية المتوج بالجائزة.

قواعد التصويت

يُفتح باب التصويت خلال المباراة، عادة بين الدقيقتين 60 و88، حيث يمكن للمشجعين التصويت لأي لاعب شارك في اللقاء، سواء كان أساسيًا أو دخل بديلًا في الدقائق الأخيرة.

يمكن لأي مشجع مسجّل التصويت مرة واحدة فقط في كل مباراة، واختيار أي لاعب شارك، سواء كان أساسيًا أو احتياطيًا.

ويتم عرض اللاعبين في قائمة مرتبة حسب دقائق اللعب، مع إمكانية تصفية الاختيارات حسب الفريق أو المركز، أو البحث مباشرة عن اسم اللاعب.

يشارك أي شخص مؤهل في التصويت، حتى لو لم يكن يشاهد المباراة مباشرة، بشرط التسجيل المسبق.

وللتشجيع على زيارة منصة التصويت وزيادة التفاعل، يمنح فيفا حافزا إضافيا للمشاركين، حيث يدخل المصوّتون في سحب للفوز بصورة حصرية لأحد نجوم البطولة.

الجائزة قبل عام 2020

تم تقديم جائزة "رجل المباراة" الرسمية لأول مرة من قبل فيفا في كأس العالم عام 2002 الذي أقيم في كوريا الجنوبية واليابان.

قبل هذه البطولة، لم يكن فيفا يمنح جائزة رسمية فردية لرجل المباراة في كل لقاء.

قبل عام 2010، لم يكن هناك أي تصويت لاختيار "رجل المباراة". الجائزة كانت تُمنح مباشرة من طرف اللجنة الفنية لفيفا، وهي مجموعة من الخبراء والمدربين السابقين الذين يقومون بتحليل المباراة وتقييم أداء اللاعبين بشكل فني، ثم اختيار الأفضل بعد نهايتها.

وفي بطولات كأس العالم التي سبقت عام 2010 واشتملت على هذه الجائزة، كان أبرز اللاعبين الذين حصلوا على أكبر عدد من ألقاب "رجل المباراة" هم:

كأس العالم عام 2002 (كوريا الجنوبية واليابان)

نال البرازيلي ريفالدو 3 جوائز أيضًا كأكثر لاعب تتويجًا بجائزة رجل المباراة خلال مشوار البرازيل نحو اللقب.

كأس العالم عام 2006 (ألمانيا)

حقق لاعب الوسط الإيطالي أندريا بيرلو أعلى عدد من الجوائز (3 مرات)، حيث قاد خط وسط إيطاليا ببراعة وساهم في تتويجها باللقب العالمي.

حالات جدل سابقة؟

النظام المعتمد على تصويت الجماهير يجعل الجائزة عرضة أحيانا لما يشبه "مسابقة الشعبية"، إذ يتمتع نجوم مثل رونالدو أو ميسي أو فينيسيوس بقاعدة جماهيرية ضخمة قد تؤثر في نتائج التصويت بغض النظر عن الأداء الفني داخل الملعب.

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في المباراة التي فازت فيها بلجيكا على كندا بهدف دون رد خلال مونديال قطر 2022، لم يقدم دي بروين أحد أفضل عروضه، بل عانى من أخطاء في التمرير واتخاذ القرار، بينما رأى كثير من المراقبين أن زميليه الحارس تيبو كورتوا، الذي تصدى لركلة جزاء، والمهاجم ميتشي باتشواي، صاحب هدف الفوز، كانا الأجدر بالجائزة.

المثير أن دي بروين نفسه بدا مستغربا من اختياره، إذ قال بعد المباراة: "لا أعتقد أنني قدمت مباراة كبيرة. لا أعرف لماذا حصلت على الكأس، ربما بسبب اسمي".

ليست مجرد جائزة

قدّم الحارس المخضرم جوزيمار فوزينيا، حامي عرين منتخب الرأس الأخضر، أداء بطوليا واستثنائيا قاد به بلاده إلى تعادل تاريخي (0-0) أمام المنتخب الإسباني المدجج بالنجوم، في افتتاح مشوار المنتخبين ببطولة كأس العالم عام 2026.

الحارس البالغ من العمر 40 عامًا تُوّج بجائزة رجل المباراة، بعد أن تصدى ببراعة لكل المحاولات الهجومية التي شنّها المنتخب الإسباني، في أول ظهور تاريخي للرأس الأخضر في المونديال.

وبفضل سلسلة من التصديات الحاسمة والمذهلة، نجح فوزينيا في الحفاظ على نظافة شباكه، ليحرم إسبانيا من الفوز ويمنح منتخب بلاده نقطة ثمينة في واحدة من أبرز مفاجآت البطولة، ليحسم استحقاقه لجائزة أفضل لاعب في اللقاء عن جدارة.

التألق الاستثنائي لفوزينيا لم يمر مرور الكرام، حيث حظي بإشادة واسعة من مختلف الأوساط الرياضية.

وأشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالحارس المخضرم، موجها له رسالة حملت عبارة مفادها أن النجاح لا يعرف عمرا محددا، في إشارة إلى المستوى الكبير الذي قدمه في سن الأربعين.

ولم تقتصر مكاسب فوزينيا على الجانب الرياضي فقط، بل امتدت إلى عالم الشهرة الجماهيرية بصورة غير مسبوقة.

فقبل انطلاق المباراة كان الحارس المخضرم يمتلك نحو 50 ألف متابع فقط على حسابه الشخصي، لكن تألقه اللافت أمام إسبانيا جذب أنظار الجماهير حول العالم.

وخلال المباراة دعا محللون رياضيون الجماهير إلى دعمه ومتابعة حسابه، لتحدث قفزة هائلة في عدد المتابعين خلال وقت قياسي.

وبحسب التقارير، ارتفع عدد متابعيه إلى أكثر من 220 ألفا خلال دقيقة واحدة فقط، قبل أن يتجاوز حاجز المليون متابع جديد بنهاية المباراة، فيما وصل إجمالي متابعيه إلى نحو 1.8 مليون متابع بعد ساعات قليلة من صافرة النهاية.

وبات فوزينيا أحد أكثر اللاعبين حديثا على منصات التواصل الاجتماعي بعد الأداء البطولي الذي قدمه أمام المنتخب الإسباني.

جدلية لا تنتهي

في المحصلة، تكشف جائزة "رجل المباراة" في كأس العالم عن إشكالية أعمق من مجرد اختيار لاعب متوج بعد صافرة النهاية، فهي تعكس التحول الذي عرفته كرة القدم الحديثة نحو التفاعل الرقمي السريع، حيث يمتزج الأداء داخل المستطيل الأخضر بصوت الجمهور وحسابات المنصات الإلكترونية.

وبين من يرى أنها تكريم عادل للحظة الحاسمة أو للاعب الأكثر تأثيرًا، ومن يعتبرها أحيانًا انعكاسًا للشعبية أكثر من المردود الفني، تبقى الجائزة مساحة مفتوحة للنقاش لا تهدأ مع كل بطولة جديدة. ومع كل جدل يتجدد، يظل السؤال قائمًا: هل ما زال “أفضل لاعب في المباراة” يعكس فعلا الأفضل داخل الملعب، أم أنه أصبح مرآة لصوت الجمهور أكثر من أداء 90 دقيقة؟.