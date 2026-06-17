دخل أمريكا ومُنِع في كندا.. نجم غانا يخسر طعنه الأخير

رفضت محكمة كندية، الثلاثاء، طعنا قدمه لاعب الوسط الغاني توماس بارتي، بعدما مُنع من دخول البلاد للمشاركة في مباراة فريقه ضد بنما في كأس العالم.

وكانت الحكومة الكندية رفضت الأسبوع الماضي منح بارتي (33 عاما) تأشيرة دخول، مما دفع فريقه القانوني إلى تقديم استئناف أمام المحكمة الاتحادية في أوتاوا.

وتواجه غانا منافستها بنما ضمن المجموعة 12 في تورونتو، الأربعاء.

وفي رفض الاستئناف، كتب القاضي روجر لافرينير أن بارتي سعى للحصول على "إجراء مؤقت استثنائي وإلزامي" كان سيتطلب من كندا أن تنحي جانبا "قرارا قانونيا بعدم السماح بدخوله وتسهيل دخوله لحضور حدث محدد".

وضمن السياق ذاته، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن بارتي لن يتمكن من السفر من معسكر المنتخب الغاني في بوسطن إلى كندا لخوض مباراته الافتتاحية ضد بنما.

بارتي لن يطعن

وقبل صدور الحكم، قالت محامية لاعب الوسط الغاني ماكيدا برامويل لرويترز إنها متفائلة بشأن النتيجة. وأوضحت برامويل أن موكلها لن يطعن في القرار إذا صدر ضده.

ويواجه لاعب أرسنال السابق اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي في بريطانيا، وهي اتهامات ينفيها.

ومنحت الحكومة الأمريكية بارتي تأشيرة دخول، لكن مسؤولي الهجرة في كندا أوضحوا أنه بموجب القانون الكندي يمكن اعتبار المواطنين الأجانب غير مؤهلين للدخول حتى إذا لم تصدر إدانة قضائية خارج البلاد.

وقال متحدث باسم وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية لرويترز: "عند وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن مقدم الطلب ارتكب فعلا قد يفضي إلى عدم أهليته، يمكن اعتباره غير مقبول لدخول كندا".

وفي غانا وبين أفراد الجالية الغانية في كندا، أثار رفض منح بارتي التأشيرة موجة من الغضب والإحباط بين المشجعين.

إعلان

وقالت أكوا مينساه (45 عاما) – وهي كندية من أصول غانية – لرويترز، الاثنين، إن قرار الحكومة الكندية كان مؤسفا.