رياضة|بطولات عالمية

بيلينغهام يحطم رقما أوروبيا في افتتاح مشواره بمونديال 2026

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England's midfielder #10 Jude Bellingham walks on the pitch during warm up prior to the 2026 World Cup Group L football match between England and Croatia at the Dallas Stadium in Arlington on June 17, 2026.
وسط ميدان منتخب إنجلترا جود بيلينغهام (الفرنسية)
Published On 17/6/2026

حقق الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد الإسباني، إنجازا مميزا لدى مشاركته المنتظرة اليوم الأربعاء في مباراة منتخب بلاده ضد كرواتيا في كأس العالم لكرة القدم.

ويتقابل المنتخبان لحساب المجموعة الثانية عشرة من بطولة كأس العالم عام 2026، المقامة بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات.

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وأصبح بيلينغهام أصغر لاعب أوروبي في التاريخ يشارك في 4 بطولات كبرى، بعدما شارك في بطولات كأس الأمم الأوروبية، نسختي عامي 2021 و2024، كما شارك في كأس العالم عام 2022، ليكون المونديال الحالي هو البطولة الرابعة الكبرى له وهو بعمر 22 عاما و353 يوما، بحسب ما ذكرته منصة "أوبتا" المختصة في الإحصائيات، عبر "إكس".

ويعد بيلينغهام أحد العناصر الهامة في تشكيل إنجلترا، حيث يعول عليه المدرب الألماني توماس توخيل، في سعيه لتحقيق أول بطولة كبرى للإنجليز منذ كأس العالم عام 1966.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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