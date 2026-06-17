بالفيديو.. البرتغالي جواو نيفيز يفتتح سجله المونديالي بهدف لا ينسى

سجل جواو نيفيز نجم خط وسط باريس سان جيرمان الفرنسي أهداف منتخب البرتغال في بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومنح نيفيز التقدم لمنتخب بلاده بهدف مبكر بعد مرور ست دقائق فقط من مواجهة الكونغو الديمقراطية، اليوم الأربعاء، في افتتاح منافسات المجموعة الحادية عشرة التي تضم أيضا كولومبيا وأوزبكستان.

أحرز نجم الفريق الباريسي الهدف بضربة رأس بعد عرضية متقنة من الجهة اليسرى لبيدرو نيتو لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي.

وبذلك يحتفل جواو نيفيز البالغ من العمر 21 عاما بهدفه الرابع في 24 مباراة دولية بقميص منتخب البرتغال، وذلك في ظهوره الأول مع بلاده ببطولة كأس العالم.

واعتاد نيفيز التسجيل بضربات رأس متقنة رغم قصر قامته (171 سم) علما بأنه انتقل إلى باريس سان جيرمان قادما من بنفيكا في صيف 2024، وساهم بقوة في تتويج العملاق الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين في 2025 و2026 وقبل هدفه في الكونغو الديمقراطية، سجل جواو نيفيز أهدافه الثلاثة الأخرى بقميص البرتغال في مباراة واحدة، حيث أحرز ثلاثية "هاتريك" في فوز عريض على أرمينيا بنتيجة 9 / 1 في نوفمبر/تشرين الثاني ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال2026.