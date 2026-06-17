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بالفيديو.. البرتغالي جواو نيفيز يفتتح سجله المونديالي بهدف لا ينسى

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Portugal's midfielder #15 Joao Neves (C) celebrates after scoring the opening goal during the 2026 World Cup Group K football match between Portugal and the Democratic Republic of Congo at the Houston Stadium in Houston on June 17, 2026.
البرتغالي جواو نيفيز يحتفل بهدفه في مرمى الكونغو الديمقراطية لحساب الجولة الأولى من المجموعة 11 في مونديال 2026 (الفرنسية)
Published On 17/6/2026
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آخر تحديث: 21:04 (توقيت مكة)

سجل جواو نيفيز نجم خط وسط باريس سان جيرمان الفرنسي أهداف منتخب البرتغال في بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومنح نيفيز التقدم لمنتخب بلاده بهدف مبكر بعد مرور ست دقائق فقط من مواجهة الكونغو الديمقراطية، اليوم الأربعاء، في افتتاح منافسات المجموعة الحادية عشرة التي تضم أيضا كولومبيا وأوزبكستان.

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أحرز نجم الفريق الباريسي الهدف بضربة رأس بعد عرضية متقنة من الجهة اليسرى لبيدرو نيتو لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي.

وبذلك يحتفل جواو نيفيز البالغ من العمر 21 عاما بهدفه الرابع في 24 مباراة دولية بقميص منتخب البرتغال، وذلك في ظهوره الأول مع بلاده ببطولة كأس العالم.

واعتاد نيفيز التسجيل بضربات رأس متقنة رغم قصر قامته (171 سم) علما بأنه انتقل إلى باريس سان جيرمان قادما من بنفيكا في صيف 2024، وساهم بقوة في تتويج العملاق الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين في 2025 و2026 وقبل هدفه في الكونغو الديمقراطية، سجل جواو نيفيز أهدافه الثلاثة الأخرى بقميص البرتغال في مباراة واحدة، حيث أحرز ثلاثية "هاتريك" في فوز عريض على أرمينيا بنتيجة 9 / 1 في نوفمبر/تشرين الثاني ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال2026.

المصدر: الجزيرة + وكالات

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