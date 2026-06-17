تحطيم رقم صمد لعقود.. السنغالي إبراهيم مباي يكتب التاريخ في كأس العالم

رغم هزيمة المنتخب السنغالي أمام فرنسا بنتيجة 3-1 في افتتاح مشواره بكأس العالم 2026، نجح الشاب إبراهيم مباي في انتزاع الأضواء وكتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم الأفريقية.

ودخل جناح السنغال البالغ من العمر 18 عاما المباراة في الدقيقة 75، في وقت كانت فيه "أسود التيرانغا" تبحث عن العودة في النتيجة أمام المنتخب الفرنسي. وبينما كانت المباراة تتجه نحو نهايتها، تمكن اللاعب الشاب من تسجيل هدف رائع في الوقت بدل الضائع، مانحاً منتخب بلاده هدفه الوحيد في اللقاء.

وجاء الهدف التاريخي بطريقة رائعة، بعدما انطلق مباي على الجهة اليسرى ونجح في تجاوز المدافع الفرنسي ثيو هيرنانديز بمهارة كبيرة قبل أن يسدد بقوة في شباك الحارس مايك ماينان، في لقطة أكدت الإمكانات الفنية الكبيرة التي يمتلكها اللاعب الشاب.

وبهذا الهدف أصبح إبراهيم مباي أصغر لاعب أفريقي يسجل في تاريخ كأس العالم، بعمر 18 عاما و142 يوما، متجاوزا الرقم الذي كان يحمله النيجيري جوليوس أغاهوا منذ مونديال 2002 عندما سجل أول أهدافه وهو في العشرين من عمره.

ولم يقتصر إنجاز مباي على المستوى الأفريقي فقط، بل دخل أيضا قائمة أصغر الهدافين في تاريخ المونديال بمختلف القارات، حيث يحتل المركز الرابع خلف الأسطورة البرازيلية بيليه، والمكسيكي مانويل روساس، والإسباني غافي.

تمثيل السنغال أفضل قرار في حياتي

وتحمل قصة مباي الكثير من الخصوصية، فهو أحد خريجي أكاديمية باريس سان جيرمان، كما بدأ مسيرته الدولية مع منتخبات فرنسا للفئات السنية قبل أن يقرر تمثيل السنغال بداية من كأس أمم أفريقيا عام 2025. وقد وصف اللاعب هذا القرار سابقا بأنه أفضل قرار اتخذه في حياته، وهو خيار يبدو أنه يؤتي ثماره سريعا.

ورغم أن السنغال لم تنجح في تفادي الخسارة أمام فرنسا، فإن ظهور إبراهيم مباي منح الجماهير السنغالية سببا للتفاؤل بالمستقبل، خاصة أن اللاعب الشاب أثبت في دقائق قليلة أنه يمتلك المقومات التي تؤهله ليكون أحد أبرز نجوم الكرة الأفريقية خلال السنوات القادمة.