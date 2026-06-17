"سهلنا مهمة ميسي".. بيتكوفيتش يعترف بأخطاء الجزائر ويعد بالتعويض أمام الأردن

قال مدرب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش إن أخطاء فريقه سهلت المهمة على ليونيل ميسي لتسجيل ثلاثية عادل بها الرقم القياسي للأهداف في كأس العالم لكرة القدم، خلال فوز الأرجنتين 3-صفر في كانساس سيتي اليوم الأربعاء.

وفكك ميسي دفاع "محاربي الصحراء" في بداية ناجحة لحملة الأرجنتين للدفاع عن اللقب، ورغم إشادة بيتكوفيتش بأداء اللاعب البالغ من العمر 38 عاما، قال إن لاعبيه منحوه مساحات كبيرة للتحرك.

بيتكوفيتش يعترف بأخطاء الجزائر

وقال بيتكوفيتش "المهارة والجودة ثابتة، لأننا لا نتحدث هنا عن أي لاعب عادي، بل نتحدث عن لاعب فاز بجائزة الكرة الذهبية سبع أو ثماني مرات في مسيرته".

وأضاف "لسوء الحظ، منحناه فرصة في أول هدفين، وسهلنا عليه مهمة تسجيل الأهداف".

وتابع "لكن ميسي، برؤيته الثاقبة وتفكيره الواضح في المراحل الحاسمة من المباراة، يمكنه القيام بالأمور بشكل أكثر سهولة".

وأردف "إنه يحظى بميزة أن فريق الأرجنتين بأكمله يعمل من أجله ويدعمه، ومنذ عدة سنوات، بل لعدة عقود، وهو يقوم بأشياء لا تصدق. سددت الأرجنتين عشر تسديدات اليوم، وكانت سبع من تلك التسديدات من نصيب ميسي".

وكان بإمكان حارس مرمى الجزائر لوكا زيدان التعامل بشكل أفضل مع هدف ميسي الأول، ثم أفلتت منه الكرة إثر تسديدة، مما سمح لقائد الأرجنتين بمتابعتها داخل الشباك محرزا هدفه الثاني بعد مرور ساعة من زمن اللقاء.

وأكمل ميسي ثلاثيته في الدقيقة 76 بتسديدة قوية ومتقنة بعدما هيأ له البديل نيكو غونزاليس الكرة.

استخلاص العبر

وقال بيتكوفيتش "ليس من أسلوبي إلقاء اللوم على لاعب أو آخر، لكني أظن أننا ارتكبنا الكثير من الأخطاء فيما يتعلق بالسماح للاعبي الأرجنتين بالتسديد بحرية على المرمى".

وأضاف "يمكننا أن نلوم أنفسنا، لكننا بحاجة إلى العمل على هذا الأمر ونحتاج إلى استخلاص الدروس من هذه المباراة".

وشدد على ضرورة أن تستعيد الجزائر توازنها في مباراتيها المتبقيتين بالمجموعة العاشرة أمام الأردن في 22 يونيو/حزيران والنمسا بعد ذلك بخمسة أيام.

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وتابع "يجب ألا نحبط كثيرا بسبب الأهداف الثلاثة التي استقبلناها، ولكننا بحاجة إلى أن نكون أكثر توازنا".

واستطرد "علينا تحريك الكرة بسرعة أكبر قليلا. وسنواجه منافسين من طراز مختلف، لذلك ستكون لدينا تطلعات مختلفة، ولكننا بحاجة إلى التأكد من أن الفريق لديه هذا الإيمان، لأننا نعلم أننا قادرون على تحقيق ذلك".