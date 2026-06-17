بخلاف إنجازه التاريخي.. 4 أرقام هامة لميسي في مباراة الجزائر

قدم ليونيل ميسي عرضا مذهلا أمام الجزائر وقاد الأرجنتين لتحقيق أول فوز في كأس العالم عام 2026 بثلاثة أهداف دون مقابل.

وبثلاثية أسطورة الأرجنتين، وصل رصيده إلى 16 هدفا في مسيرته في كأس العالم، ليعادل بذلك الهداف ميروسلاف كلوزه كأفضل هداف في تاريخ البطولة، لكنه لم يحقق هذا الرقم فقط، بل حقق حفنة أخرى من الأرقام المهمة.

كتابة التاريخ

سجل ميسي ثلاثية ضد الجزائر، ليصل رصيده إلى 16 هدفا في كأس العالم مع الأرجنتين بعد 20 عاما بالضبط من هدفه الأول، خلال الفوز 6-0 على صربيا والجبل الأسود في ألمانيا عام 2006.

كما سجّل ميسي أهدافا من خارج منطقة الجزاء في كأس العالم، أكثر من أي لاعب آخر منذ عام 1966، برصيد خمسة أهداف، متساويا مع اللاعب البرازيلي ريفيلينو. كما أنه ثاني لاعب فقط يسجل في خمس نسخ مختلفة من كأس العالم، بعد كريستيانو رونالدو.

وهذه هي الثلاثية الـ12 للاعب من أمريكا الجنوبية في كأس العالم، حيث سجل الأرجنتينيون جميع الثلاثيات الأربع الأخيرة: ليونيل ميسي عام 2026، وغونزالو هيغواين عام 2010، وغابرييل باتيستوتا عامي 1994 و1998.

ميسي بات أكبر لاعب يسجل أكثر من هدف واحد في مباراة بكأس العالم، بعمر 38 عاما و357 يوما، متجاوزا الرقم القياسي السابق لروجيه ميلا بعمر 38 عاما و34 يوما.

أرقام لافتة

قدم رودريغو دي بول تمريرته الحاسمة الـ13 في مباراته رقم 88 مع المنتخب الأرجنتيني.

سجلت الأرجنتين أكبر فوز لها في افتتاحية كأس العالم منذ عام 1994، عندما تغلبت على اليونان 4-0 في الولايات المتحدة، وهي مباراة أخرى شهدت تسجيل ثلاثية، سجلها وقتها غابرييل باتيستوتا.

فازت الأرجنتين في آخر سبع مباريات لها في كأس العالم ضد المنتخبات الأفريقية، منذ خسارتها أول مباراة من هذا النوع ضد الكاميرون في افتتاحية مونديال 1990.

إخفاق جزائري

بعد تجنب الهزيمة في مباراتها الافتتاحية في كأس العالم في أول مشاركتين لها – الفوز عام 1982 والتعادل عام 1986 – خسرت الجزائر في مباراتها الافتتاحية في كل من مشاركاتها الثلاث الأخيرة في البطولة: أعوام 2010 و2014 و2026.

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وقد فشلت الجزائر في تسديد أي كرة على المرمى في مباراة بكأس العالم للمرة الأولى.