الهداف التاريخي للمونديال.. عبقرية ميسي تجبر إنفانتينو على التصفيق

أجبر الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو على التصفيق بشكل واضح في مدرجات ملعب "كانساس سيتي" أثناء مباراة الأرجنتين والجزائر في كأس العالم 2026.

وفي الدقيقة 65، وبينما كانت النتيجة تشير إلى التقدم الأرجنتيني بهدفين نظيفين من توقيع ميسي، انفرد "البرغوث" بالحارس الجزائري لوكا زيدان، وصوب كرة تصدى لها الحارس الجزائري، وسط تصفيق الجماهير الأرجنتينية التي ضجت بالهتاف الشهير: "ميسي.. ميسي".

حينئذ، ظهر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بشكل واضح وهو يصفق للأرجنتيني رغم حرمان لوكا زيدان له من تسجيل "الهاتريك" الأول له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم حتى الدقيقة المذكورة.

لكن بعد ذلك، لم يستطع زيدان حرمان ميسي من التوقيع على هدفه الثالث، الذي جعله يتقاسم صدارة هدافي كأس العالم عبر التاريخ مع الألماني ميروسلاف كلوزه ولكل منهما 16 هدفًا في النهائيات.

في كانساس سيتي أمام منتخب الجزائر، بدأ ميسي المشاركة السادسة له في المونديال، وهو رقم قياسي، وقد تعافى من إصابة في العضلة الخلفية أثناء اللعب مع فريقه إنتر ميامي الأمريكي في مايو/أيار.

قال مدربه ليونيل سكالوني قبل المباراة: "الجميع يريد رؤيته على أرض الملعب، وليس الأرجنتينيون فقط، نظرا للتأثير الذي يتركه على الناس".