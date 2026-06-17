"ديون نوم" متراكمة بسبب المونديال.. الجزائر تتصدر وتونس في الوصافة

هل حاولتم متابعة أكبر عدد ممكن من مباريات بداية المونديال قبل أن تنهاروا تحت وطأة الإرهاق؟ لستم وحدكم. لكن بدلا من الشكوى فقط، لجأت منصة "ريديت" إلى إجراء حسابات دقيقة لتصنيف الدول الأكثر تأثرا بفارق التوقيت خلال مرحلة دور المجموعات.

وبحسب هذا التصنيف، تبدو دول أمريكا الشمالية والجنوبية في وضع مريح نسبيا بفضل قربها الجغرافي من البلد المستضيف، في حين تعاني الدول الأوروبية والأفريقية من ضغط واضح مرتبط بساعات المباريات المتأخرة، وما يترتب عنها من "ديون نوم" متراكمة على جماهيرها.

ويعتمد العمود المسمى "ضريبة النوم الإجمالية" على تقدير عدد ساعات النوم التي قد يفقدها مشجعو كل دولة مؤهلة إذا تابعوا مباريات منتخبهم الثلاث في دور المجموعات بشكل مباشر.

الجزائر تتصدر وتونس ضمن الأكثر تضررا

ووفقا للنتائج، تصدرت الجزائر قائمة الجماهير الأكثر تضررا من فروق التوقيت في دور المجموعات، إذ يتعين على أنصار "الخضر" متابعة مباريات منتخبهم في أوقات متأخرة جدا من الليل؛ عند الثانية صباحا أمام الأرجنتين، والرابعة فجرا ضد الأردن، والثالثة صباحا أمام النمسا.

ولم يعتمد التصنيف على عدد ساعات النوم المفقودة فقط، بل أخذ في الحسبان أيضا توقيت هذه الساعات. فالسهر خلال ساعات الفجر يُعد أكثر إرهاقا من السهر حتى منتصف الليل، لذلك منح التحليل وزنا أكبر للمباريات التي تُلعب في ذروة ساعات النوم.

وبحسب هذه المنهجية، فإن متابعة مباريات الجزائر تعني خسارة ما يعادل ست ساعات من النوم، لكن وقوعها بين الثانية والرابعة فجرا ضاعف أثرها ثلاث مرات، لترتفع "ضريبة النوم" إلى 18 نقطة، وهي أعلى حصيلة بين جميع المنتخبات المشاركة.

ويأتي التونسيون في المركز الثاني بمعدل 14.5 نقطة، بعدما تابعوا مباراتهم الأولى أمام السويد بين الساعة الثالثة والخامسة صباحا، قبل أن يتكبدوا خسارة ثقيلة بخمسة أهداف لهدف صباح الاثنين، يليهم التشيكيون والأسكتلنديون بمعدل 12 نقطة.

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في المقابل، تسجل دول مثل المكسيك ونيوزيلندا وبنما وكوريا الجنوبية قيمة 0.0، باعتبار أن مباريات دور المجموعات تُلعب في توقيتات محلية مريحة للنوم، بين الساعة 10 صباحا و8 مساء.

ويشير التحليل أيضا إلى أنه بالنسبة للدول متعددة المناطق الزمنية، يتم اعتماد ترجيح سكاني عند توفر البيانات، بينما يُعتمد في الجدول النهائي على المنطقة الزمنية التي يقيم فيها أكبر عدد من السكان.

راحة أوروبية في الأدوار الحاسمة

ولا يقتصر تحليل المؤلف، وهو جغرافي وديموغرافي ألماني، على توقيت انطلاق المباريات فقط، بل يعتمد مقاربة أوسع تقوم على احتساب نافذة زمنية مدتها 120 دقيقة لكل مباراة، ثم قياس مدى تداخلها مع الساعات المصنفة على أنها "سيئة للنوم"، بهدف تحديد الأثر الفعلي للمباريات على راحة المشجعين.

ومع تقدم البطولة، تصبح مواعيد المباريات أكثر ملاءمة للجماهير الأوروبية، بعد فترة من الجداول المرهقة في الأدوار الأولى.

فبحسب المعطيات، لا تبدأ سوى 10 مباريات من أصل 32 مواجهة إقصائية بين الساعة 11 مساء و6 صباحا بتوقيت المملكة المتحدة، من بينها مباراتان فقط في دور الـ16 ومباراة واحدة في ربع النهائي ضمن هذا التوقيت المتأخر.

في المقابل، تُقام مباريات نصف النهائي والمباراة النهائية في توقيت أكثر ملاءمة، حيث تنطلق جميعها في الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة المتحدة.