بعد ثلاثية الأرجنتين.. لاعبو الجزائر يعدون بالتعويض أمام الأردن والنمسا

رفض مدرب المنتخب الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش تضخيم حجم الخسارة أمام المنتخب الأرجنتيني بـ 3 أهداف دون رد في افتتاح مباريات الجولة الأولى من المجموعة العاشرة، مؤكدا أن حظوظ "الخضر" في التأهل ما تزال قائمة.

وقال المدرب السويسري من أصول كرواتية إن المباراة الأولى لا تحدد مصير أي منتخب في كأس العالم، مشددا على أن مصير الجزائر لا يزال بين أيدي لاعبيها قبل مواجهتي الأردن والنمسا في الجولتين المقبلتين.

وأضاف بيتكوفيتش أن الجهاز الفني سيركز خلال الأيام المقبلة على تصحيح الأخطاء التي ظهرت أمام الأرجنتين والعمل على استعادة التوازن من أجل إنعاش آمال المنتخب في بلوغ الدور التالي.

اللاعبون يعدون بالتدارك

من جانبه، أبدى قائد المنتخب الجزائري رياض محرز تمسكه بالتفاؤل رغم البداية المخيبة، مؤكدا أن الفريق لا يزال يملك فرصتين لتحقيق التأهل. وقال: "علينا أن نبقى إيجابيين، فما زالت أمامنا مباراتان ولدينا الثقة في قدرتنا على التأهل، ويجب ألا نفقد الأمل".

أما مدافع بوروسيا دورتموند رامي بن سبعيني فأكد أن المنتخب سيقاتل حتى النهاية من أجل تعويض تعثره الأول، مشيرا إلى أن وجود مباراتين متبقيتين يمنح اللاعبين فرصة للتدارك وتحقيق نتائج إيجابية.

كما وجه شكره للجماهير الجزائرية على دعمها المتواصل، مقدما اعتذاره عن النتيجة ومؤكدا رغبة اللاعبين في إسعاد الأنصار خلال المواجهتين المقبلتين.

بدوره، شدد المدافع المخضرم عيسى ماندي على أن المنتخب قادر على تجاوز هذه الكبوة، موضحا أن المنافسة لا تُحسم من المباراة الأولى وأن 6 نقاط كاملة ما تزال مطروحة في المجموعة.

وأضاف أن الحالة المعنوية ليست مثالية بعد الخسارة، لكن المنتخب يملك الشخصية والخبرة الكافيتين للعودة بقوة، داعيا الجماهير الجزائرية إلى مواصلة الثقة بالفريق وعدم الاستسلام للتشاؤم رغم الاعتراف بأفضلية المنتخب الأرجنتيني في المواجهة الافتتاحية.