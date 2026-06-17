اللعب ثم المغادرة.. توضيحات أمريكية بشأن المنتخب الإيراني

أكد مسؤولون أمريكيون، الثلاثاء، أنه ينبغي على المنتخب الإيراني مغادرة أراضي الولايات المتحدة في غضون ساعات من إطلاق صافرة النهاية لمبارياته في دور المجموعات بكأس العالم 2026.

وجاء التوضيح من الدولة المضيفة المشاركة لكأس العالم في أعقاب انتقادات طالت تعاملها مع إجراءات التأشيرة وإقامة المنتخب الإيراني في الولايات المتحدة، عقب مباراة المنتخب الآسيوي الأولى أمام نيوزيلندا.

وتعادلت إيران مع نيوزيلندا في مباراة مشحونة سياسيا ضمن المجموعة السابعة في لوس أنجلوس، الاثنين، وذلك بعد أشهر من حالة عدم اليقين بشأن مشاركة الفريق في كأس العالم في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وغادر الوفد الإيراني الولايات المتحدة بعد ساعات قليلة من انتهاء المباراة، قرابة الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت غرينتش)، وعاد إلى معسكره التدريبي في المكسيك، مما أثار انتقادات لطريقة تعامل الولايات المتحدة مع تأشيرات الدخول، إذ لم يحصل الفريق على يوم للراحة والاستشفاء في الفندق.

وصرح أندرو جولياني، المدير التنفيذي لفريق عمل البيت الأبيض المعني ببطولة كأس العالم (فيفا)، لوكالة "أسوشيتد برس" قائلاً: "لقد أوضحنا أن هذه هي الإجراءات المتبعة".

وقال مدرب المنتخب الإيراني، أمير قلعة نويي، بعد المباراة إن فريقه تلقى أوامر بمغادرة الولايات المتحدة والعودة إلى المكسيك بعد ساعات قليلة فقط.

وأشار إلى أن الفريق كان يخطط لقضاء الليلة في كاليفورنيا لضمان أفضل ظروف لعملية الاستشفاء المعتادة عقب المباريات.

انتقادات أخرى

كما واجهت الولايات المتحدة انتقادات إضافية عقب انتهاء صلاحية تأشيرة دخول جناح المنتخب الإيراني مهدي ترابي عقب المباراة الأولى.

ولاحقا أكد مسؤولو الفريق أنهم حصلوا له على تأشيرة جديدة تسمح له بالدخول المتعدد، مما يتيح له السفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في المواجهتين المقبلتين.

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وقال جولياني، خلال مقابلة بُثت مساء الاثنين على شبكة "سي بي إس نيوز"، إن بعض أفراد الطاقم المساعد ومسؤولي الفريق الإيراني مُنعوا من دخول الولايات المتحدة، في حين حصل جميع اللاعبين والمدربين على تأشيرات دخول.

كما أوضح الشروط التي ستسمح للفريق الإيراني بدخول الولايات المتحدة لخوض مبارياته وقال: "سيُسمح للفريق بالدخول قبل يوم واحد من موعد المباراة، أي في اليوم السابق لها. وسيُطلب منهم المغادرة في اليوم الذي تنتهي فيه المباراة، أي مساء يوم المباراة نفسه".

وعند سؤاله عن سبب رفض دخول بعض أفراد الطاقم المساعد ومسؤولي الفريق، لم يخض جولياني في التفاصيل، لكنه أشار إلى تصريحات سابقة لوزير الخارجية ماركو روبيو بشأن رفض دخول الأشخاص الذين تربطهم صلات مباشرة بـ "الحرس الثوري" الإيراني.

من جانبه، قال قائد المنتخب الإيراني، مهدي طارمي، إن الفريق عانى من رحلة استغرقت 5 ساعات تضمنت إجراءات أمنية، وذلك خلال رحلة عادة ما تكون قصيرة جداً من تيخوانا إلى منطقة لوس أنجلوس، الأحد.

وقال طارمي: "أعتقد أن على الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تقديم المزيد من المساعدة لنا".

إنفانتينو في غرفة الملابس

من جانبه توجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو إلى غرفة ملابس المنتخب الإيراني عقب مباراة نيوزيلندا التي انتهت بالتعادل 2-2 في المجموعة السابعة، الاثنين.

وخلال كلمة قصيرة أمام اللاعبين قال إنفانتينو إنه يدرك ما يمر به المنتخب الإيراني من صعوبات خلال كأس العالم، مؤكدا للاعبين، عبر مترجم، أنهم بما قدموه برهنوا لأصدقائهم وعائلاتهم على كونهم بالفعل يشاركون في كأس العالم.

وشدد إنفانتينو على أن لاعبي إيران سيكون عليهم خلال المباراتين المقبلتين أمام بلجيكا ثم مصر أن يجعلوا الجميع فخورين بهم.

وأنهى كلمته القصيرة بعبارة "شكرا لكم لأنكم هنا".