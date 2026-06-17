الحلم الإنجليزي.. وفاتورة لا يقدر عليها الجميع

بعد أيام من انطلاق منافسات كأس العالم 2026، يترقب عشاق منتخب إنجلترا الظهور الأول لمنتخبهم في البطولة عندما يواجه كرواتيا على ملعب دالاس بالولايات المتحدة، الأربعاء، في مباراة ينتظر أن تشهد حضورا جماهيريا كبيرا يتراوح بين 12 و15 ألف مشجع إنجليزي.

لكن خلف الحماس والترقب، تبرز قصة أخرى أقل بريقا تتعلق بالصعوبات المالية والتنظيمية التي تواجه الجماهير الراغبة في دعم منتخبها من المدرجات، في واحدة من أكثر نسخ كأس العالم تكلفة في التاريخ.

آلاف التذاكر.. وحضور أقل من المتوقع

أظهرت بيانات صادرة عن الجهات المعنية بمتابعة الجماهير الإنجليزية أن مشجعي المنتخب اشتروا نحو 89 ألف تذكرة تغطي مختلف مباريات البطولة البالغ عددها 104 مباريات.

ورغم هذا الرقم الكبير، لا يزال عدد الجماهير الإنجليزية الموجودة فعليا في الولايات المتحدة أقل بكثير من أرقام سابقة شهدتها بطولات كأس العالم.

ففي نسخة ألمانيا عام 2006، سجلت الجماهير الإنجليزية حضورا تاريخيا تجاوز 350 ألف مشجع، بينما لم يسافر إلى قطر في نسخة 2022 سوى أعداد أقل بكثير، وهو ما يعكس التحولات الكبيرة التي طرأت على تكاليف السفر وحضور المباريات.

ومنذ طرح التذاكر، واجهت اللجنة المنظمة والاتحاد الدولي لكرة القدم انتقادات واسعة بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار مقارنة بالنسخ السابقة.

فبعد أن كانت أسعار بعض تذاكر مباريات دور المجموعات في النسخة الماضية ضمن حدود مقبولة بالنسبة للجماهير، شهدت نسخة 2026 قفزات كبيرة جعلت حضور المباريات عبئا ماليا ثقيلا على المشجعين.

ووصف عدد من أنصار المنتخب الإنجليزي الأسعار بأنها صادمة، معتبرين أن متابعة منتخب بلادهم أصبحت امتيازا مقتصرا على القادرين ماليا، وليس حقا متاحا لجميع عشاق اللعبة.

سوق إعادة البيع يضاعف الأزمة

ولم تتوقف المعاناة عند الأسعار الرسمية، بل ازدادت حدة الأزمة مع تنامي نشاط إعادة بيع التذاكر، إذ ارتفعت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة نتيجة الطلب المرتفع وقلة المعروض.

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وخلال أيام قليلة، انخفض عدد التذاكر المتاحة لمباراة إنجلترا وكرواتيا بشكل حاد، بينما قفزت أسعار بعض الفئات إلى أضعاف قيمتها الأصلية.

ووصلت بعض التذاكر المعروضة إلى أسعار تعادل عشرة أضعاف السعر الأساسي تقريبا، ما أثار استياء واسعا بين الجماهير التي رأت أن المضاربات حرمت الكثيرين من فرصة حضور المباريات.

ولا تقتصر التكاليف على شراء التذكرة فقط، فالجماهير مطالبة أيضا بتحمل نفقات السفر والإقامة والتنقل بين المدن المستضيفة المنتشرة عبر مسافات شاسعة داخل أمريكا الشمالية.

ويؤكد عدد من المشجعين أن تكلفة حضور مباراة واحدة قد تعادل قيمة اشتراك موسمي كامل في الملاعب الإنجليزية، بينما ترتفع الفاتورة بشكل أكبر عند احتساب أسعار الفنادق والطيران والطعام والمواصلات.

وبالنسبة للكثيرين، أصبحت الرحلة إلى كأس العالم مشروعا ماليا ضخما يتطلب تخطيطا طويل الأمد وقدرات مالية استثنائية.

جماهير تدعم من خارج الملاعب

أمام هذه التكاليف المرتفعة، اضطر العديد من المشجعين إلى الاكتفاء بالسفر إلى المدن المستضيفة دون حضور المباريات، مكتفين بمتابعة المنتخب في مناطق تجمع الجماهير والأماكن المخصصة للمشاهدة الجماعية.

كما اضطر آخرون إلى إلغاء حجوزاتهم أو تغيير خططهم بسبب عدم قدرتهم على تأمين تذاكر بأسعار مناسبة، ما حرم آلاف المشجعين من عيش أجواء البطولة من داخل المدرجات.

أعادت هذه الأوضاع إلى الواجهة تساؤلات قديمة بشأن مدى قدرة الجماهير العادية على مواصلة حضور البطولات الكبرى، في ظل الارتفاع المستمر في أسعار التذاكر والخدمات المرتبطة بها.

ويرى مراقبون أن كأس العالم 2026 يمثل اختبارا حقيقيا لقدرة كرة القدم على الحفاظ على ارتباطها بجماهيرها التقليدية، خصوصاً مع تزايد الشكاوى من تحول حضور المباريات إلى تجربة مكلفة لا تتناسب مع إمكانات كثير من المشجعين.

ورغم كل الصعوبات، لا تزال الجماهير الإنجليزية مصممة على مرافقة منتخبها في رحلته المونديالية، مؤمنة بأن دعم الفريق يستحق التضحية.

لكن خلف الأهازيج والأعلام والاحتفالات، تبقى قصة الجماهير واحدة من أبرز عناوين كأس العالم 2026، إذ أصبح الوصول إلى المدرجات تحديا لا يقل صعوبة عن المنافسة داخل المستطيل الأخضر.