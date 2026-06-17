رياضة|بطولات عالمية

"رونالدو أحد العظماء".. ميسي يقلل من معادلة رقم كلوزه التاريخي

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 16, 2026 Argentina's Lionel Messi waves as he leave the pitch after the match REUTERS/Siphiwe Sibeko
الارجنتيني ليونيل ميسي سجل ثلاثية في مرمى المنتخب الجزائري في مونديال 2026 (رويترز)
Published On 17/6/2026

أبدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فخره بمعادلة الرقم القياسي للألماني ميروسلاف كلوزه في صدارة هدافي كأس العالم عبر التاريخ، لكنه قلل من أهمية الأرقام الفردية، مشيدا بالمهاجم البرازيلي السابق رونالدو نازاريو.

وقال ميسي عقب تسجيله ثلاثية في شباك الجزائر خلال المباراة الافتتاحية للأرجنتين في مونديال 2026: "إنه لشرف أن أكون إلى جانب كلوزه والظاهرة رونالدو، لكن الأمر لا يعني الكثير بالنسبة لي، في النهاية هي مجرد إحصائيات".

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أدلى قائد المنتخب الأرجنتيني بهذه التصريحات بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في المباراة، إثر قيادته بطل العالم إلى الفوز على الجزائر في أول مواجهة تحتضنها مدينة كانساس سيتي في تاريخ كأس العالم.

وأضاف قائد المنتخب الأرجنتيني: "أنا فخور بالتنافس مع جميع هؤلاء اللاعبين، لكن هذا لا يعني شيئا بالنسبة لي، رونالدو -من بين اللاعبين الذين شاهدتهم- كان أحد الأعظم، وليس من الضروري أن يكون الأول حتى يثبت ذلك"، في إشارة إلى الظاهرة البرازيلي رونالدو لويس نازاريو دا ليما.

وقد احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإنجاز ميسي، وكتب عبر حسابه الرسمي أن النجم الأرجنتيني عاش "ليلة تاريخية"، بعدما أصبح شريكا للألماني ميروسلاف كلوزه في صدارة هدافي كأس العالم عبر التاريخ، وخاض مباراته رقم 200 بقميص الأرجنتين، ومدد رقمه القياسي في عدد المشاركات بالمونديال إلى 27 مباراة، كما سجل أول ثلاثية له في نهائيات كأس العالم.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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