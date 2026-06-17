إخفاق رابع للعراق.. وهالاند يقود النرويج لأفضل أرقامها في المونديال

دشن المنتخب العراقي عودته إلى كأس العالم بعد غياب 40 عامًا، بخسارة قاسية أمام النرويج وهدافها إيرلينغ هالاند 1-4 الثلاثاء على ملعب جيليت، فوكسبورو/بوسطن في ختام الجولة الأولى لمنافسات المجموعة التاسعة ضمن مونديال 2026.

مباراة العراق والنرويج أفرزت عددا من الإحصاءات المهمة، التي تؤطر ما حدث خلال 90 دقيقة بين "الفايكنغ" و"أسود الرافدين" وتوحي بالتفوق الفني في لحظات طويلة من اللقاء لرفاق إيرلينغ هالاند.

إحصاءات تاريخية للنرويج.. وهالاند

عادت النرويج إلى كأس العالم بعد غياب دام 28 عامًا بانتصار طال انتظاره منذ تحقيق فوزها الأخير في نسخة 1998، علما بأنها أمضت 56 عامًا سابقة من دون انتصارات بين نسختي 1938 في فرنسا و1994 في الولايات المتحدة.

وهذه أول مرة تسجل النرويج ثلاثة أهداف أو أكثر في مباراة واحدة في تاريخها في كأس العالم وبطولة أوروبا (المباراة الـ12).

لم تخسر النرويج في أربع مباريات في تاريخها في كأس العالم ضد فرق من خارج أوروبا (فازت في 3 مباريات وتعادلت في مباراة).

إيرلينغ هالاند هو أول لاعب يسجل أكثر من هدف في مباراة واحدة في كأس العالم مع منتخب النرويج.

سجّل هالاند هدفي النرويج في الشوط الأول، ليتقدم منتخب بلاده في الشوط الأول من مباراة في كأس العالم للمرة الأولى، وقد سجّل النرويجيون هدفا واحدا فقط في الشوط الأول من مبارياتها الثماني السابقة في البطولة.

سجّل هالاند في جميع مبارياته الرسمية الـ11 الأخيرة مع منتخب النرويج، بما في ذلك تسجيله أكثر من هدف في آخر خمس مباريات، كما سجّل هدفا واحدا على الأقل في 17 من آخر 20 مباراة رسمية له مع منتخب النرويج منذ بداية عام 2023.

أرقام عربية

خسر العراق في جميع مشاركاته الأربع في كأس العالم، وهذه هي أول هزيمة له بفارق أكثر من هدف واحد.

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وسجّل أيمن حسين ثاني هدف للعراق في تاريخ مشاركاته في كأس العالم، وخلال تصفيات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سجّل 12 هدفًا، أكثر من ضعف أي من زملائه في المنتخب.

وفاز ميرخاس دوسكي في خمس محاولات لقطع الكرات في هذه المباراة، الأكثر للاعب عراقي في مباراة بكأس العالم، حيث لم يسجل سوى لاعبين اثنين (المغربي أشرف حكيمي والمصري مهند لاشين – 6 محاولات لكل منهما) عددا أكبر من المحاولات الناجحة حتى الآن في البطولة هذا العام.