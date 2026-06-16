نيمار.. فحوص جديدة وغياب مستمر عن التدريبات

استمرت الشكوك بشأن المشاركة الأولى للنجم البرازيلي نيمار في كأس العالم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وخضع نيمار لفحوص طبية جديدة على ساقه اليمنى المصابة، مساء الاثنين، بالتوقيت المحلي.

وكان هناك أمل في عودة نيمار للتدريبات مساء الاثنين، لكن لاعب سانتوس البرازيلي لم ينضم لزملائه، وتوجه بدلا من ذلك لإجراء الفحوص على ربلة ساقه اليمنى، فيما لم يكشف الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن نتائج الفحوص على الفور.

ويغيب نيمار، 34 عاما، الذي يشارك في كأس العالم للمرة الرابعة، عن الملاعب منذ إصابته مع سانتوس بالدوري البرازيلي في 17 مايو/أيار الماضي.

وتلعب البرازيل ضد هايتي مساء الجمعة بالتوقيت المحلي في فيلادلفيا بالجولة الثانية للمجموعة الثالثة بالمونديال، التي تضم أيضا منتخبي المغرب وإسكتلندا.

خارج التدريبات

ولم يشارك نيمار في أي حصة تدريبية كاملة مع البرازيل حتى الآن، منذ أن بدأ أبطال العالم خمس مرات استعداداتهم لكأس العالم في موريستاون، نيو جيرسي.

وذكرت وسائل الإعلام البرازيلية أن الجهاز الطبي للمنتخب البرازيلي يأمل في عودة نيمار بكامل لياقته للمشاركة في الأدوار الإقصائية بالبطولة.

واكتسب احتمال عودة نيمار أهمية أكبر بعد تعادل البرازيل 1-1 أمام المغرب في افتتاحية كأس العالم مساء السبت.

ورغم ذلك، أضفى نيمار بريقا خاصا على المباراة التي أقيمت على ملعب (ميتلايف) في إيست روثرفورد، نيو جيرسي، فقد شوهد على خط التماس قبل انطلاق المباراة وهو يحيي مشاهير مثل مغني الراب ترافيس سكوت وبطل السوبر بول سبع مرات توم برادي.