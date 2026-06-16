"لا للمستحيل".. نجوم الجزائر يرسمون خارطة الإطاحة بالأرجنتين

قبل انطلاق منافسات المنتخب الجزائري في كأس العالم، والتي يفتتحها بمواجهة قوية أمام الأرجنتين، عبر عدد من لاعبي الخضر عن جاهزيتهم وطموحاتهم، في تصريحات تعكس مزيجا من الحماس والوعي بصعوبة التحدي.

حارس المرمى لوكا زيدان أكد أن فترة الإصابة التي أبعدته سابقا أصبحت خلفه، مشيرا إلى أنه يتطلع بقوة إلى هذه المحطة الجديدة في مسيرته الدولية.

وقال إن خوض مباراة من هذا الحجم في كأس العالم يمثل لحظة مميزة بالنسبة له، معبرا عن سعادته بالدفاع عن ألوان المنتخب في مواجهة من الطراز الرفيع.

وأضاف أن الهدف الأساسي سيكون الحفاظ على الصلابة الدفاعية وعدم استقبال الأهداف، معتبرا أن التماسك الجماعي سيكون مفتاحا مهما في مواجهة منتخب بحجم الأرجنتين، مع ثقته في قدرة الفريق على خلق صعوبات للمنافس بفضل الإمكانيات الهجومية المتوفرة.

كما شدد على أن مواجهة أفضل المنتخبات هي ما كان يحلم به منذ بداية مشواره، مؤكدا أن التركيز يجب أن يكون على الأداء الذاتي قبل أي شيء آخر.

ثقة جزائرية

من جهته، عبر المدافع عيسى ماندي عن ثقته في انطلاقة المنتخب، موضحا أن هذه الثقة نابعة من التحضيرات التي خاضها الفريق على المستويين الفردي والجماعي خلال الفترة الماضية.

وأكد أن الطموح حاضر بقوة داخل المجموعة، وأن المنتخب سيدخل المباراة بعقلية هجومية، ليس فقط في مواجهة الأرجنتين، بل في مختلف مباريات البطولة.

واعتبر أن أفضل سيناريو لبداية المشوار هو التسجيل مع الحفاظ على التوازن الدفاعي، رغم إدراكه لصعوبة المهمة أمام حامل اللقب الذي سيبحث بدوره عن انطلاقة قوية. كما شدد على أهمية الجانب الذهني والشجاعة في التعامل مع تفاصيل اللقاء، إضافة إلى ضرورة تطبيق العمل الذي تم التحضير له خلال التدريبات.

أفضل بداية ممكنة

أما المهاجم أمين غويري، فقد اعتبر أن مواجهة الأرجنتين في البداية تمثل أفضل دخول ممكن إلى أجواء المونديال، كونها أقوى منتخب في المجموعة وبطل النسخة السابقة، وهو ما يفرض – حسب تعبيره – جاهزية ذهنية وبدنية عالية منذ المباراة الأولى.

إعلان

وأكد أن جميع مباريات كأس العالم صعبة دون استثناء، مستشهدا بمفاجآت المنافسة بين المنتخبات الكبرى والصغرى، ما يجعل كل فريق يمتلك حظوظه الخاصة.

وأضاف أن المنتخب مطالب بالتركيز على نفسه والدخول بقوة منذ البداية من أجل تحقيق انطلاقة إيجابية. كما أشار إلى أن وجود عدد كبير من اللاعبين الذين يخوضون أول تجربة مونديالية لا يقلل من الطموح، بل يزيد من الرغبة في تشريف الشعب الجزائري وتقديم مشاركة قوية، مع التأكيد على أن هذا الجيل يملك الجودة الكافية لإرباك أي منافس في البطولة.