مباراة قطر ضد كندا في كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار إلى ملعب "بي سي بليس فانكوفر"، الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين المنتخبين الكندي والقطري، وذلك لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم 2026، التي تسجل حدثا تاريخيا فريدا بإقامتها للمرة الأولى بتنظيم مشترك بين ثلاث دول هي: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

وتشهد المجموعة الثانية منافسة حامية الوطيس ومفتوحة على شتى الاحتمالات، إذ تضم إلى جانب كندا وقطر كلا من سويسرا والبوسنة والهرسك.

هذا التكافؤ الكبير يضاعف من أهمية وقيمة كل مباراة، في ظل مساعي المنتخبات الأربعة لحجز إحدى بطاقتي العبور والتأهل إلى الأدوار الإقصائية للمونديال.

موعد مباراة قطر ضد كندا في كأس العالم

تقام مباراة قطر ضد كندا في كأس العالم 2026، يوم الجمعة 19 يونيو/حزيران 2026، على استاد بي سي بليس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الواحدة فجرا (01:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

ويعادل هذا التوقيت الساعة 11:00 مساء يوم الخميس 18 يونيو/حزيران بتوقيت دول المغرب العربي (تونس والجزائر والمغرب).

القنوات الناقلة لمباراة قطر ضد كندا

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كما يمكنكم متابعة تغطية حية ومباشرة لحظة بلحظة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وكان المنتخب القطري استهل مشواره المونديالي بتعادل تاريخي أمام نظيره السويسري بنتيجة (1-1)، ليحصد "العنابي" بذلك أول نقطة في تاريخ مشاركاته ببطولات كأس العالم.

ولم تقتصر مكاسب هذا التعادل على النقطة التاريخية فحسب، بل نجح المنتخب القطري في إيقاف سلسلة انتصارات المنتخبات الأوروبية أمام منتخبات عرب آسيا في تاريخ المونديال، التي توقفت عند 16 انتصارا متتاليا لـ "القارة العجوز"، مسجلا بذلك التعادل الثاني فقط في تاريخ هذه المواجهات المباشرة.

ويدخل المنتخب القطري غمار النسخة الحالية من كأس العالم بطموحات عريضة، في ثاني ظهور مونديالي له عبر التاريخ.

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وتكتسب المشاركة الحالية أهمية خاصة للمنتخب القطري؛ فبعد أن سجل حضوره الأول في نسخة 2022 مستفيدا من ميزة الاستضافة على أرضه ووسط جماهيره، نجح "العنابي" في انتزاع بطاقة التأهل لنسخة 2026 عبر التصفيات، ليؤكد بصورة قاطعة تطور مشروعه الكروي وقدرته على مقارعة الكبار والمنافسة بقوة في المحافل الدولية.