موعد مباراة فرنسا ضد السنغال في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يستهل المنتخب الفرنسي، وصيف بطل كأس العالم 2022، مشواره في مونديال عام 2026 بمواجهة قوية أمام نظيره السنغالي، الثلاثاء، على ملعب نيويورك–نيوجيرسي ضمن منافسات المجموعة التاسعة.

ويدخل المنتخبان المباراة الأولى لهما في البطولة بطموحات كبيرة لتحقيق انطلاقة مثالية، خاصة في مجموعة تضم أيضًا العراق والنرويج.

مباراة السنغال ضد فرنسا في المونديال

تقام مباراة السنغال ضد فرنسا اليوم الثلاثاء 16 يونيو/حزيران 2026 بملعب ميتلايف بنيوجيرسي الأمريكية.

وتنطلق المباراة في الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت السعودية وقطر ومصر، و(21:00) بتوقيت فرنسا، و(20:00) بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، و(19:00) بتوقيت السنغال.

قنوات البث الناقلة لمباراة فرنسا ضد السنغال

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كما يمكن متابعة تغطية حية ومباشرة بجميع التفاصيل للمواجهة عبر موقع الجزيرة نت.

وضعية المنتخبين

يدخل المنتخب الفرنسي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على أيرلندا الشمالية بنتيجة 3-1 في مباراة ودية أقيمت يوم 8 يونيو/حزيران، حيث تألق مايكل أوليز بتسجيله ثلاثية. وخلال عام 2026، حقق "الديوك" 3 انتصارات مقابل هزيمة واحدة.

في المقابل، تعادل المنتخب السنغالي سلبيا مع السعودية في آخر مبارياته الودية يوم 9 يونيو/حزيران، لكنه قدم نتائج قوية هذا العام بتحقيقه 5 انتصارات وتعادلا واحدا مقابل خسارة واحدة فقط.

وتحمل المواجهة ذكريات خاصة للسنغاليين، إذ يعود آخر لقاء بين المنتخبين إلى المباراة الشهيرة في افتتاح كأس العالم 2002، عندما حقق منتخب السنغال فوزا تاريخيا بهدف دون رد على فرنسا.

ويُعد أوليز أبرز أسلحة المنتخب الفرنسي الهجومية هذا العام بعدما سجل 3 أهداف، متصدرا قائمة هدّافي الفريق عام 2026. أما المنتخب السنغالي، فيعتمد على الثنائي ساديو ماني وبابا غاي اللذين يتقاسمان صدارة هدّافي "أسود التيرانغا" برصيد 3 أهداف لكل منهما.

كما يمتلك المنتخب الفرنسي سلسلة تهديفية مميزة، إذ نجح في التسجيل خلال آخر 13 مباراة متتالية في مختلف المسابقات، ولم يخرج دون أهداف منذ مواجهته أمام كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية خلال مارس/آذار 2025.

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وعلى صعيد النتائج الأخيرة، فاز المنتخب الفرنسي في 5 من آخر 6 مباريات مقابل خسارة واحدة، مسجلا 16 هدفا ومستقبلا 6 أهداف. كما افتتح التسجيل في 5 مباريات من أصل 6، وأحرز 8 أهداف خلال الشوط الأول، بينما لم يستقبل سوى هدف واحد قبل الاستراحة.

أما المنتخب السنغالي، فحقق 4 انتصارات وتعادلا واحدا وخسارة واحدة في آخر 6 مباريات، وسجل 9 أهداف مقابل 4 أهداف استقبلها. كما افتتح التسجيل في 4 مباريات من أصل 6، وأحرز 4 أهداف في الشوط الأول، بينما استقبل هدفين فقط قبل نهاية النصف الأول من المباريات.

وتُعد المواجهة اختبارا حقيقيا لطموحات المنتخبين في البطولة، إذ تسعى فرنسا إلى تأكيد مكانتها بين أبرز المرشحين للقب، بينما يأمل منتخب السنغال في تكرار إنجازه التاريخي أمام "الديوك" وتحقيق بداية قوية في مشواره المونديالي.