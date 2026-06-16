مباراة المغرب ضد إسكتلندا في كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة

يحتضن استاد بوسطن مواجهة مرتقبة بين إسكتلندا والمغرب ضمن منافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم 2026، التي تُقام لأول مرة بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويدخل المنتخب الإسكتلندي اللقاء متصدرا المجموعة برصيد ثلاث نقاط، مستفيدًا من تعادل المغرب مع البرازيل في الجولة الافتتاحية.

في المقابل، يتذيل منتخب هايتي الترتيب دون نقاط، بينما يملك كل من المغرب والبرازيل نقطة واحدة.

موعد مباراة المغرب ضد إسكتلندا في كأس العالم

تقام مباراة المغرب ضد إسكتلندا في كأس العالم 2026، يوم السبت 20 يونيو/حزيران 2026، على ملعب جيليت (استاد بوسطن).

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الواحدة فجرا (01:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

ويعادل هذا التوقيت الساعة 11:00 مساء يوم الخميس 18 يونيو/حزيران بتوقيت دول المغرب العربي (تونس والجزائر والمغرب).

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد إسكتلندا

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كما يمكنكم متابعة تغطية حية ومباشرة لحظة بلحظة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

واستهل المنتخب المغربي مسيرته في بطولة كأس العالم بتعادل تاريخي (1-1) مع منتخب البرازيل، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة.

وكان منتخب المغرب ندا حقيقيا لمنتخب البرازيل، البطل التاريخي لكأس العالم برصيد 5 ألقاب، وأضاع فرصة محققة لحصد انتصار تاريخي على (راقصي السامبا)، غير أنه بات أول منتخب عربي يتمكن من التعادل مع المنتخب اللاتيني في كأس العالم.

وبادر إسماعيل صيباري بالتسجيل للمنتخب المغربي في الدقيقة 21، قبل أن يحرز فينيسيوس جونيور هدف التعادل لمنتخب البرازيل في الدقيقة 32.

بتلك النتيجة، حصل منتخب المغرب، الذي حقق إنجازا تاريخيا في النسخة الماضية للبطولة بالحصول على المركز الرابع في نسخة كأس العالم قطر 2022، وكذلك منتخب البرازيل، على أول نقطة في مسيرتهما بالمجموعة، التي تضم أيضا منتخبي هايتي وإسكتلندا.