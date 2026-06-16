مواكب رئاسية وطائرات خاصة.. إنفانتينو في قلب جدل جديد بالمونديال

فرض رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو "فيفا" حضوره بقوة خلال الأيام الأولى من بطولة كأس العالم 2026، بعدما ظهر في عدد كبير من المباريات المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مستفيدًا من شبكة تنقلات استثنائية أتاحت له متابعة أكثر من مباراة في اليوم الواحد.

ومنذ المباراة الافتتاحية للبطولة، واصل إنفانتينو رحلاته المكثفة بين المدن المستضيفة، متنقلًا بين مكسيكو سيتي وغوادالاخارا وسان فرانسيسكو وفانكوفر ولوس أنجلوس وميامي وسياتل، في مشهد لفت انتباه المتابعين وأثار الكثير من النقاشات.

وشهدت مدينة ميامي أحد أكثر المشاهد إثارة للانتباه عندما جاب موكب أمني كبير شوارع المدينة، تتقدمه دراجات الشرطة بأضوائها وصفاراتها، بينما كانت سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذات نوافذ معتمة تتوسط الموكب.

وأثار المشهد فضول المارة والسياح الذين اعتقد بعضهم أن الموكب يخص أحد كبار القادة السياسيين، قبل أن يتضح أن الشخصية الموجودة داخله هي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتحول هذا المشهد إلى رمز لطبيعة الحركة المكثفة التي يقوم بها إنفانتينو خلال البطولة، في ظل إجراءات أمنية مشددة ترافقه في معظم تنقلاته.

طائرة خاصة لمتابعة مباراتين يوميًا

ويعتمد رئيس الاتحاد الدولي على طائرة خاصة وفرتها إحدى شركات الطيران الراعية للبطولة، ما سمح له بحضور مباراتين في اليوم ذاته في أكثر من مناسبة.

وتمنح هذه الوسيلة إنفانتينو قدرة استثنائية على الانتقال السريع بين المدن المتباعدة جغرافيًا، وهو أمر يصعب على الجماهير والصحفيين وحتى أفراد المنتخبات الوطنية القيام به خلال فترة زمنية قصيرة.

وبفضل هذه الرحلات الجوية الخاصة، تمكن رئيس الاتحاد الدولي من الظهور المتكرر في المدرجات ومتابعة عدد كبير من المباريات منذ انطلاق المنافسات.

أثار هذا النمط من التنقلات انتقادات واسعة من بعض المتابعين الذين رأوا أن هناك فجوة كبيرة بين واقع المسؤولين الكبار والظروف التي يواجهها المشجعون الراغبون في متابعة البطولة.

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ففي الوقت الذي يتنقل فيه رئيس الاتحاد الدولي بسهولة بين الملاعب، يجد آلاف المشجعين أنفسهم أمام تكاليف مرتفعة تشمل تذاكر المباريات والسفر والإقامة والتنقل بين المدن والدول الثلاث المستضيفة.

كما اضطرت عائلات عدد من اللاعبين إلى تقليص تنقلاتها أو الاكتفاء بالإقامة في مدينة واحدة بسبب التكاليف المرتفعة وصعوبة التنقل المستمر بين الملاعب المختلفة.

تحديات تواجه المنتخبات والمشجعين

وتزامن الجدل حول أسلوب تنقلات إنفانتينو مع استمرار بعض التحديات التنظيمية التي واجهت عددًا من المنتخبات والجماهير خلال البطولة.

فقد ظهرت شكاوى مرتبطة بإجراءات السفر والتأشيرات بالنسبة لبعض الوفود والمشجعين، كما اضطرت بعض المنتخبات إلى تعديل أو تأجيل ترتيباتها اللوجستية نتيجة ظروف إدارية مختلفة.

ويرى مراقبون أن هذه الصعوبات زادت من حدة المقارنات بين الإمكانات الكبيرة المتاحة للمسؤولين وبين التحديات التي تواجه الجماهير والبعثات الرياضية.

في المقابل، أكد رئيس الاتحاد الدولي أن الجهة المنظمة تعمل على معالجة المشكلات التي تظهر خلال البطولة، مشيرًا إلى أن تنظيم حدث بهذا الحجم يتطلب التعامل مع عدد كبير من الملفات والتحديات في وقت واحد.

وأوضح أن العمل مستمر لإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه بعض الوفود والجماهير، معتبرًا أن الهدوء والتعاون يساعدان على تجاوز العقبات بصورة أفضل.

وبينما تتجه الأنظار إلى المنافسات المثيرة داخل المستطيل الأخضر، يواصل كأس العالم 2026 صناعة أحداث موازية خارج الملاعب، تتعلق بالتنظيم والتنقلات والجوانب اللوجستية.

وفي خضم هذه الأجواء، يبقى جياني إنفانتينو أحد أكثر الشخصيات حضورًا وإثارة للجدل في البطولة، سواء بسبب ظهوره المتكرر في المدرجات أو بسبب أسلوب حياته وتنقلاته التي أصبحت جزءًا من النقاش الدائر حول أكبر حدث كروي في العالم.