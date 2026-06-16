مطبخ مجاني.. قصة رهان طريفة بين نجار كتالوني ومدرب الرأس الأخضر

فجّر التعادل التاريخي لمنتخب الرأس الأخضر أمام إسبانيا في افتتاح مونديال 2026 موجة عارمة من الاحتفالات في شتى أنحاء البلاد، فاتحاً الباب أمام قصص إنسانية ملهمة تجسد حجم هذا الإنجاز الاستثنائي لمنتخب واعد نجح في مقارعة أحد عمالقة الكرة العالمية."

ومن بين أكثر القصص إثارة للاهتمام تلك التي رواها النجار الكتالوني داني كابانيس، الذي يعيش في الرأس الأخضر منذ أكثر من عشرين عامًا. فقد كشف في تصريحات إذاعية أنه يعمل حاليا على تجهيز مطبخ منزل مدرب المنتخب بيدرو ليتاو وأنه مازحه قبل المباراة قائلا إنه سيتكفل بالمطبخ مجانا إذا تمكن المنتخب من الفوز على إسبانيا.

ورغم أن الفوز لم يتحقق، فإن التعادل أمام بطل أوروبا اعْتُبِر إنجازا يفوق كل التوقعات، خاصة بعد الأداء البطولي الذي قدمه لاعبو الرأس الأخضر أمام منتخب كان مرشحا بقوة لتحقيق الانتصار.

وأكد كابانيس أن البلاد عاشت أجواء استثنائية عقب نهاية المباراة، مشيرا إلى أن الشوارع امتلأت بالجماهير التي خرجت للاحتفال بالنتيجة التاريخية. وقال إن الجميع، من عائلات وأصدقاء ومشجعين، شاركوا في هذه الفرحة التي وصفها بأنها لحظة لا تُنسى.

وأضاف أن هذا الإنجاز يمنح دفعة معنوية كبيرة للمنتخب في بقية مشواره بالمونديال، مؤكدا أن اللاعبين سيدخلون مواجهاتهم المقبلة بثقة أكبر بعدما أثبتوا قدرتهم على مقارعة كبار المنتخبات.

ولم تتوقف القصص الملهمة عند حدود النتيجة التاريخية، إذ استعاد كابانيس ذكرياته مع حارس المرمى فوزينيا، نجم المباراة دون منازع، والذي لعب دورا حاسما في الحفاظ على شباكه نظيفة أمام الهجوم الإسباني.

وكشف النجار الكتالوني أن فوزينيا كان في سنوات سابقة يطلب منه المساعدة في شراء قفازات حراسة المرمى بسبب صعوبة العثور عليها في الرأس الأخضر، قبل أن يصبح اليوم أحد أبرز نجوم المنتخب الوطني وأحد أبطال أول مشاركة مونديالية في تاريخ بلاده.

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وبين تصديات فوزينيا الحاسمة واحتفالات الجماهير في الشوارع والوعود الطريفة التي سبقت المباراة، يواصل منتخب الرأس الأخضر كتابة واحدة من أجمل قصص كأس العالم 2026، مثبتا أن كرة القدم لا تُقاس دائما بحجم الأسماء أو قيمة النجوم، بل بالإيمان والطموح والقدرة على صناعة المفاجآت.