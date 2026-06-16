مصر وبلجيكا.. رقم مزعج وآخر غير مسبوق لـ"الفراعنة" في المونديال

قدم المنتخب المصري، الاثنين، لقاء قويا ومتوازنا أمام بلجيكا وكان قريبا من تحقيق أول انتصار له بتاريخ المونديال، لكن المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي شهدت عددا من الأرقام اللافتة لمنتخب الفراعنة نستعرضها فيما يأتي:

خلال 8 مباريات بالبطولة منذ أول مشاركة عام 1934، لم يتمكن "الفراعنة" حتى الآن من تحقيق أي انتصار في المونديال (3 تعادلات و5 هزائم)، وهو ثاني أكبر عدد من المباريات بلا فوز لأي منتخب في تاريخ البطولة بعد هندوراس (9 مباريات).

للمرة الأولى بتاريخ مصر في المونديال، وبعد 7 مباريات سابقة ينتهي الشوط الأول بأي مباراة للفراعنة بنتيجة أخرى غير التعادل، وذلك بعدما تقدم إمام عاشور للفراعنة في الدقيقة (19).

الأشواط الأولى لمصر في البطولات السابقة انتهت دائما بالتعادل: المجر (2-2) في مونديال 1934. (0-0) أمام هولندا وأيرلندا وإنجلترا في مونديال 1990. (0-0) أمام أوروغواي وروسيا و(1-1) أمام السعودية في مونديال 2018.

نفذ لاعب وسط المنتخب المصري مهند لاشين 8 محاولات ناجحة لقطع الكرة أمام بلجيكا، وهو أكبر عدد من المحاولات الناجحة لأي لاعب حتى الآن في مونديال 2026.

دخل حمزة عبد الكريم بديلاً لمحمد صلاح بعد 76 دقيقة، ليصبح أصغر لاعب مصري على الإطلاق في كأس العالم لكرة القدم (18 عاما و165 يوما).

كان هدف محمد هاني العكسي الذي عادل النتيجة لبلجيكا الهدف العكسي الثالث في كأس العالم 2026، وهو رقم يزيد عن كل الأهداف العكسية التي سجلت في مونديال 22 بأكمله (هدفان).

رغم عدم تسجيله، صنع محمد صلاح هدف مصر الوحيد أمام بلجيكا، وقد صادف اليوم احتفاله ببلوغه 34 عاما اليوم، ليصبح أول لاعب أفريقي يقدم مساهمة تهديفية في كأس العالم في يوم ميلاده.

بلجيكا.. أرقام تعني الكثير

في المقابل جاءت أرقام بلجيكا في المواجهة سلبية للغاية وبينها:

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سدد لاعبو بلجيكا 46 تسديدة على التوالي في المونديال (15 منها في مباراة اليوم ضد مصر) دون تسجيل أي هدف، وجاء هدفهم في شباك "الفراعنة" عكسيا وسجله الظهير الأيمن المصري محمد هاني بالخطأ.

أحرز ميتشي باتشواي آخر أهداف بلجيكا في المونديال خلال مواجهة كندا بالجولة الأولى من كأس العالم 2022.

فشلت بلجيكا في الفوز بمبارياتها الثلاث الأخيرة في كأس العالم (تعادلان وخسارة)، وهو نفس العدد في مبارياتها الـ15 السابقة في البطولات السابقة مجتمعة (12 انتصارا و3 خسائر).

بات جيريمي دوكو ثاني لاعب بلجيكي في السجلات (منذ 1966) يقوم بـ8 مراوغات (8) ويحصل على 5 مخالفات (5) في مباراة واحدة في كأس العالم، ولم يسبقه سوى المخضرم إيدن هازارد ضد بنما في نسخة 2018 (9 مراوغات و5 مخالفات).