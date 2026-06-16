مدرب الجزائر يتحدى سكالوني بخطتين لإسقاط الأرجنتين

أكد مدرب المنتخب الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش، في مؤتمر صحفي عقده عشية المواجهة المرتقبة أمام الأرجنتين في كأس العالم، أن فريقه يدخل المباراة بطموحات كبيرة رغم صعوبة المنافس الذي يُعد من أبرز المرشحين للتتويج باللقب.

وقال بيتكوفيتش إن المنتخب الجزائري يحترم كثيرا المنتخب الأرجنتيني، بطل العالم، لكنه شدد في المقابل على أن الخضر لم يأتوا إلى البطولة من أجل المشاركة فقط، بل من أجل تقديم أداء تنافسي وتحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف أنه جهّز لهذه المواجهة بعناية كبيرة، مؤكدا أنه يملك خطة أولى وثانية للتعامل مع مجريات اللقاء، حسب تطور السيناريو داخل أرضية الميدان، في ظل القوة الكبيرة للمنافس.

كما أوضح أن جميع اللاعبين جاهزون لهذا الموعد الكروي الكبير، مشيرا إلى أن المنتخب لن يكتفي بالدور الدفاعي فقط، بل سيحاول استغلال الفرص المتاحة من أجل التسجيل، مع التركيز على الجانب البدني والانضباط التكتيكي أمام منتخب من العيار الثقيل.

ظروف مناسبة

وأشار بيتكوفيتش إلى أن الظروف المناخية في كانساس سيتي تبدو مناسبة، خاصة مع إقامة المباراة في المساء، وهو ما يساعد على تقديم مباراة في مستوى عال.

كما تطرق إلى المباراة الودية أمام بوليفيا، معتبرا أنها كانت اختبارا مهما ساعد الفريق على التحضير بشكل أفضل لهذا الموعد الصعب.

وختم المدرب حديثه بالإشادة بالحضور الجماهيري الجزائري في الولايات المتحدة، مؤكدا أن دعم الجماهير يمثل دافعا إضافيا للاعبين، معربا عن أمله in أن يتواصل هذا الدعم خلال بقية مشوار المنتخب في المونديال.