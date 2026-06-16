رياضة|بطولات عالمية|الولايات المتحدة الأمريكية

قانون "اللاعب البديل" ينقذ منتخب إنجلترا في المونديال

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KANSAS CITY, MISSOURI - JUNE 13: Thomas Tuchel manager of England and team arrives for the FIFA World Cup 2026 at Charles B. Wheeler Downtown Airport on June 13, 2026 in Kansas City, Missouri. Ed Zurga/Getty Images/AFP (Photo by Ed Zurga / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
لحظة وصول بعثة المنتخب الإنجليزي إلى مدينة كنساس الأمريكية (الفرنسية)
Published On 16/6/2026

عمد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم إلى استدعاء مدافع نادي تشيلسي تريفوه تشالوباه للانضمام إلى تشكيلة الفريق المشاركة في كأس العالم لكرة القدم، بعد استبعاد مدافع نيوكاسل يونايتد تينو ليفرامنتو إثر تعرضه لإصابة في ربلة الساق.

وكان ليفرامنتو (23 عاما)، قد تعرض لإصابة خلال تدريبات الفريق يوم الأحد الماضي، وأكدت الفحوصات بالأشعة والتقييم الطبي يوم الاثنين عدم قدرته على استكمال البطولة.

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ويسمح الاتحاد الدولي (الفيفا) للمنتخبات بإجراء تعديلات على قوائمها النهائية المكونة من 26 لاعبا، وذلك قبل 24 ساعة من خوض أول مباراة في دور المجموعات، إذا حدثت إصابات مؤثرة.

وبحسب اللوائح، يجب استبدال أي لاعب مصاب بلاعب من "القائمة الأولية" التي تضم ما يصل إلى 55 لاعبا، والتي تم إعلانها قبل انطلاق البطولة.

ولم يشارك تشالوباه مع منتخب إنجلترا منذ ظهوره في مباراة ودية أمام السنغال في يونيو/حزيران 2025، رغم وجوده على مقاعد البدلاء في عدة مباريات بتصفيات كأس العالم تحت قيادة المدرب توخيل.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن تشالوباه سيلتحق بمعسكر المنتخب الإنجليزي في مدينة كانساس سيتي، في حين سيتوجه باقي الفريق إلى مباراتهم في دالاس المقررة غدا الأربعاء.

تريفوه تشالوباه لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي (رويترز)

وكان مكان ليفرامنتو غير مؤكد بعد أن غاب عن الأسابيع الخمسة الأخيرة مع فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب إصابة في الفخذ، في موسم طاردته خلاله الإصابات.

ولم يشارك سوى في 17 مباراة بدوري الأضواء مع نيوكاسل، إذ تعرض لإصابتين في الركبة أبعدته عن الملاعب لمدة شهرين، قبل أن تتسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية في يناير/كانون الثاني في غيابه عن 15 مباراة.

وتستهل إنجلترا مشوارها في المجموعة 12 بكأس العالم بمواجهة كرواتيا غدا الأربعاء.

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المصدر: رويترز

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