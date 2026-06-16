فيفا يبرئ الأسترالي إيفانز بعد لقطة "غرفة الحكم المساعد"

برأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الاثنين، حكم مباراة ألمانيا وكوراساو بعد ساعات من جدل حاد أثير حول إشارة من يده رأي البعض أنها ترمز إلى تفوق العرق الأبيض.

وقبيل انطلاق مباراة ألمانيا أمام كوراساو، الأحد، وحين انتقل البث المباشر للمباراة إلى استوديو حكام الفيديو، التُقطت صورٌ للحكم المساعد لتقنية الفيديو (VAR)، شون إيفانز، بينما كان يؤدي إشارة بيده لعدة ثوانٍ.

ونفى الحكم تعمده القيام بأي إشارة ذات مدلول سياسي، واصفًا ما حدث بأنه "حركة لا إرادية نابعة من العقل الباطن".

تُعد هذه الإشارة -التي يلامس فيها الإبهامُ السبابةَ بينما تظل بقية الأصابع ممدودة- رمزًا متعارفًا عليه تاريخيًا للدلالة على الموافقة أو عبارة "OK" الشهيرة.

غير أنها استُخدمت في الآونة الأخيرة كرمز لـ "قوة البيض" (White Power)، إذ تشكّل الأصابع الثلاثة المتبقية حرف "W" (اختصارًا لكلمة White/أبيض)، بينما يُستخدم الإبهام والسبابة لرسم حرف "P" (اختصارًا لكلمة Power/قوة).

وكانت شبكة "فير" (Fare) المناهضة للتمييز، المتخصصة في التصدي لأشكال عدم المساواة في كرة القدم، أفادت الأحد بأن رأي خبرائها يفيد بأن إشارة إيفانز "تشبه بوضوح رمز "OK" المقلوب، الذي يُستخدم كرمز لـ "قوة البيض" في أوساط اليمين المتطرف عالميًا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أعلن في البداية عن علمه بالواقعة لكنه لم يدل فورًا بمزيد من التعليقات، قبل أن يخلص اليوم الاثنين إلى أن إشارة إيفانز لا تشكل انتهاكًا للوائحه التأديبية.

وجاء في بيان صادر عن لجنة الانضباط في الفيفا: "تؤكد لجنة الانضباط المستقلة في الفيفا أنها، وبعد النظر في المسألة المتعلقة بحكم الفيديو المساعد (المعاون) شون إيفانز، لم تجد أي دليل على حدوث انتهاكات لميثاق الانضباط الخاص بالفيفا. كما أخذت لجنة الانضباط بعين الاعتبار البيان الصادر عن السيد إيفانز".

بيان المتهم

ولم يصمت إيفانز أيضًا، بل جاء في بيان أصدره اليوم: "أود أن أوضح أنني لم أقم عن عمد بأي إشارة باليد أو استخدام أي رمز لتوصيل رسالة أو التعبير عن انتماء أو لعبة أو معتقد من أي نوع".

إعلان

"التفسير الوحيد الذي يمكنني تقديمه أن الحركة كانت لا إرادية وصدرت عن العقل الباطن، ولم أكن مدركًا لقيامي بها في ذلك الوقت. وقد أظهرت الصور التي التقطت لاحقًا خلال المباراة أنني كررت هذه الحركة مرات عديدة بينما كنت أمسك قلمًا بين أصابعي.

وتابع بحسب ما أوردت ذا أثلتيك (The Athletic): "التغطية الإعلامية التي تلت هذه الحادثة لا تعكس حقيقتي على الإطلاق. وبالطبع، أتفهم كيف تم تفسير تلك الإشارة وأعرب عن أسفي لذلك، إلا أنني أريد أن أكون واضحًا تمامًا وأؤكد بشكل قاطعًا أنني لم أقم بتلك الإشارة اليدوية المزعومة عن وعي أو تعمد".

وتُصنّف "رابطة مكافحة التشهير" (ADL) هذه الإشارة كرمز للكراهية، لكنها تحذر في الوقت ذاته من ضرورة توخي "الحذر" عند التعامل معها؛ إذ يوضح موقعها الإلكتروني: "نظراً للمعنى التقليدي لإشارة اليد التي تعني موافق OK، فضلاً عن استخدامات أخرى لا علاقة لها بتفوق العرق الأبيض، يجب توخي الحذر الشديد وعدم التسرع في استخلاص استنتاجات بشأن النية الكامنة وراء استخدام شخص ما لهذه الإشارة".

وبدأ إيفانز، وهو عامل بناء سابق من ولاية فيكتوريا الأسترالية، مسيرته كحكم محترف عام 2016، وقد أدار أكثر من 200 مباراة في دوري الدرجة الأولى الأسترالي، ويُعد واحدًا من أكثر الحكام خبرة في البلاد.

وحصل إيفانز على الشارة الدولية عام 2017، واختير للعمل حكمًا للفيديو المساعد (VAR) في كأس العالم 2022 في قطر، ثم وقع الاختيار عليه مجددًا ليعمل حكمًا للفيديو المساعد في المونديال الذي يقام هذا الصيف، بدلاً من تولي مهام التحكيم داخل أرضية الملعب.