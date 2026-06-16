"لست عارض أزياء".. بيلسا يرفض تفسير صورته الغريبة في كأس العالم

لم يُخفِ الأرجنتيني مارسيلو بيلسا مدرب منتخب أورغواي استيائه من تفاعل الصحافة العالمية مع الصورة الرسمية التي اُلتقطت له لنهائيات كأس العالم 2026.

وأثارت صورة بيلسا التي عُرضت على شاشات التلفزيون أثناء التعريف به كمدرب لمنتخب أورغواي، قبل مباراة الفريق اللاتيني ضد السعودية، تساؤلات كثيرة حيث بدا فيها وهو ينظر إلى الأرض لا إلى الأمام.

صورة بيلسا الرسمية في كأس العالم

وأكد بيلسا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة أن مسألة التقاط الصور وهو ينظر إلى الأمام ومطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ليست من اهتماماته، ولا تستهويه حتى.

وحين سُئل عن سبب نظره إلى الأسفل في الصورة أجاب "ليس عليّ تقديم أي تفسير. لقد التقطوا لي الصورة كما التقطوها. أنا لست عارض أزياء. كنت أقف أمام المصورين وهذه هي الصورة التي التقطوها لي".

ويؤمن بيلسا بأنه ليس مطالبا بتبرير كل شيء، مضيفا "هناك حدٌّ لما يجب تفسيره؛ إذا كان المرء يرتدي نظارات، يسألون لماذا يرتدي نظارات؟ وإذا نظر في العيون، يسألون لماذا ينظر في العيون؟ وإذا نظر إلى الأسفل أو الأعلى، هذا هو حالي وهكذا يلتقطون الصور".

تفاعل واسع

في هذه الأثناء أكدت صحيفة "ماركا" (marca) الإسبانية أن صورة بيلسا حظيت بتفاعل وتعليقات واسعة في أوروغواي.

وفي ظهوره الأول بمونديال 2026 اكتفى منتخب أورغواي مرغما بنقطة التعادل أمام نظيره السعودي بنتيجة التعادل 1-1 لحساب المجموعة الثامنة.

وانتظر الفريق اللاتيني الدقيقة 80 من أجل تعديل النتيجة بهدفٍ سجله لاعبه ماكسيميليانو أراوخو، بعد تأخره منذ الدقيقة 41 بهدف عبد الإله العمري.

وأشاد بيلسا (70 عاما) بالأداء اللافت للمنتخب السعودي الذي كان قريبا من تسجيل هدف آخر في أكثر من مناسبة خاصة في الشوط الأول.

وقال بيلسا "واجهنا خصما قويا للغاية، لقد تفوَّق المنتخب السعودي في الاستحواذ خلال الشوط الأول، ونجح في التقدّم، لكننا أجرينا تبديلات ناجحة في الشوط الثاني وتمكننا من إدراك التعادل".