بعد "صدمة الملحق".. الإيطاليون يختارون منتخباتهم المفضلة

بعد أن حُرموا من مشاهدة منتخب بلادهم في كأس العالم للمرة الثالثة تواليا، يبدو أن الجماهير الإيطالية تميل لتشجيع إسبانيا والبرازيل التي يقودها مواطنهم كارلو أنشيلوتي خلال مونديال 2026 مع ميل واضح لدعم بعض المنتخبات الأخرى خلال البطولة المرتقبة.

وبحسب استطلاع رأي أجرته مؤسسة "إس دبليو جي" المتخصصة في هذا المجال، فإن 59% من أصل 800 مشارك إيطالي أكدوا أنهم سيشاهدون مباريات المونديال، رغم عدم تأهل “الأتزوري”.

ومن بين هذه الفئة، اختار 17% دعم منتخب البرازيل، بينما فضّل 16% مساندة إسبانيا، في حين حصلت الأرجنتين على 10% من الأصوات، مقابل 5% لكل من فرنسا وإنجلترا.

وفي سياق متصل، قال وزير الرياضة الإيطالي أندريا أبودي لهيئة البث العامة "راي" إنه سيدعم عددًا من المنتخبات خلال البطولة، من بينها البرازيل بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، إضافة إلى منتخبات أخرى يشرف عليها مدربون إيطاليون في المونديال على غرار منتخبي تركيا وأوزبكستان اللذين يقودهما فينتشنتسو مونتيلا وفابيو كانافارو تواليا.

ويأتي هذا الاهتمام في وقت تعيش فيه إيطاليا خيبة جديدة بعد فشلها في بلوغ النهائيات، لتواصل غيابها عن الأدوار الحاسمة منذ تتويجها الأخير بكأس العالم قبل 20 عاما.